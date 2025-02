Bayern retten Sieg gegen Kiel – BVB gewinnt in Heidenheim

Von: apa

Bayern München hat in der deutschen Fußball-Bundesliga mit einem Zittersieg vorgelegt. Der Tabellenführer besiegte Holstein Kiel am Samstag nach 4:0-Führung zu Hause 4:3 und baute den Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte aus. Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag (17.30 Uhr/live DAZN) die TSG Hoffenheim von Trainer Christian Ilzer. Borussia Dortmund siegte im letzten Spiel vor der Amtsübernahme von Niko Kovac in Heidenheim 2:1.

Die Bayern, bei denen Konrad Laimer einmal mehr als Rechtsverteidiger agierte, schienen lange Zeit souverän. Jamal Musiala eröffnete den Torreigen nach Zuspiel von Michael Olise (19.). Harry Kane traf vor (45.+2) und nach der Pause (47.) jeweils per Kopf. Der Engländer hält nach saisonübergreifend 50 Bundesliga-Einsätzen nun bei 55 Toren – keinem Spieler der Ligageschichte sind in seinen ersten 50 Partien so viele Treffer gelungen. Schon beim 6:1 im September in Kiel war Kane dreimal erfolgreich gewesen.

Der eingewechselte Serge Gnabry erzielte auf sehenswerte Manier das 4:0 (54.), die Bayern mussten im Finish aber noch kurz um den sechsten Ligasieg in Folge bangen. Ein Tor von Finn Porath (62.) wirkte lange Zeit wie der Ehrentreffer des Aufsteigers, der Tabellen-Vorletzte aus Kiel kam durch einen Doppelpack von Steven Skrzybski (91., 93.) aber überraschend noch einmal nahe.

Honsak ließ BVB zittern

Dortmund blieb auch im dritten und letzten Pflichtspiel unter Mike Tullberg ungeschlagen. Zwei Siege und ein Remis stehen für den Interimscoach, der sich mit einem emotionalen Jubel verabschiedete, zu Buche. Serhou Guirassy traf in Heidenheim nach einem Corner (33.). Maximilian Beier brachte Dortmund nach einem Angriff, den Marcel Sabitzer entscheidend mit nach vorne getragen hatte, mit 2:0 in Führung (62.).

Dafür, dass der BVB noch um den Dreier zittern musste, sorgte Mathias Honsak. Der 28-jährige Wiener traf bei seinem Comeback nach einer Muskelverletzung, die ihn seit Jahresbeginn außer Gefecht gesetzt hatte, kurz nach seiner Einwechslung nach Zuspiel des etwas glücklich an den Ball gekommenen Frans Krätzig (64.). Für Honsak war es das fünfte Pflichtspieltor in dieser Saison, sein drittes in der Liga.

Rückschläge für Leipzig und Stuttgart

Weitere Rückschläge mussten RB Leipzig und der VfB Stuttgart hinnehmen. Die Leipziger kamen drei Tage nach der 0:1-Niederlage in der Champions League bei Sturm Graz mit den ÖFB-Teamspielern Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner in der Startformation nach einer schwachen Leistung nicht über ein 0:0 bei Union Berlin hinaus. In den vergangenen sechs Pflichtspielen gelang dem Red-Bull-Club damit nur ein Sieg. Aus den jüngsten vier Ligapartien holte das Team des zusehends angezählten Trainers Marco Rose lediglich drei Punkte.

Leipzig stieß dennoch auf Platz vier vor, weil Stuttgart die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie kassierte. Der Vizemeister musste sich nach dem Aus in der Champions League zu Hause Borussia Mönchengladbach mit 1:2 geschlagen geben. Kevin Stöger war bei Gladbach fast über die volle Distanz im Einsatz, der wechselwillige Stefan Lainer kam im Finish in die Partie (86.). Der SC Freiburg siegte mit Philipp Lienhart und dem in der Nachspielzeit eingewechselten Michael Gregoritsch in Bochum 1:0, der FC St. Pauli und der FC Augsburg trennten sich 1:1.