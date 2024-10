Bayern siegt, Südtirol knapp am Podium vorbei

Von: mk

Bruneck – Beim Arge Alp Sportkletter-Bewerb maßen sich am vergangenen Wochenende die Jugendlichen aus neun Mitgliedsländern der Arge Alp im Kletterzentrum Heliks in Bruneck. 122 Athletinnen und Athleten traten gegeneinander an – Bayern holte sich den Sieg in der Länderwertung vor der Lombardei und Tirol. Südtirol verpasste das Podium nur knapp.

2016 fand der Arge Alp Sportkletter-Bewerb zum letzten Mal in Südtirol statt. Nachdem der Wettbewerb jedes Jahr in einem anderen Mitgliedsland ausgetragen wird, war nun am vergangenen Wochenende wieder Südtirol an der Reihe. 122 Athletinnen und Athleten der Kategorien U12, U14 und U16 aus den 9 Mitgliedsländern der Arge Alp (Bayern, Graubünden, Lombardei, Salzburg, Südtirol, Tessin, Tirol, Trentino und Vorarlberg) kamen im Kletterzentrum Heliks in Bruneck zusammen. Das Wettkampfwochenende begann mit einer kleinen Eröffnungsfeier, die von Günther Meraner vom Kletterzentrum moderiert wurde. Während die Fahnen der Teilnehmerländer an den Wänden der Kletterhalle wehten, wurden Grußworte von Ehrengästen überbracht. 400 Knödel wurden an die Athletinnen und Athleten, ihre Betreuer und alle Helferinnen und Helfer in der Kletterhalle serviert – anschließend folgte ein interessanter Vortrag des Grödner Alpinisten Titus Prinoth.

Spannender Wettkampf

Maximal 27 Athleten (drei pro Kategorie) und bis zu drei Betreuer konnte jedes Mitgliedsland für den Wettkampf anmelden. Dieser startete am Samstag früh mit der Qualifikation im Flash-Modus; das bedeutet, dass die Athleten bereits am Vortag ein Video erhielten, auf dem die Route vorgestiegen wurde. Die Routen wurden von Dirk Uhlig, dem Weltcup-Routenbauer des internationalen Kletterverbandes (IFSC), geschraubt. Ihm zur Seite stand einer der erfahrensten Südtiroler Routenbauer, Mario Obwegs. Die Stimmung im Kletterzentrum Heliks war großartig – auch dank des leidenschaftlichen Kletter-Moderators Simone Raina und DJ Andrea Ciscato. Das Finale wurde im Onsight-Modus geklettert, das bedeutet, die Athleten konnten die Routen nicht im Vorfeld einsehen. Der Südtiroler Landeskader war mit 17 Athletinnen und Athleten vertreten und konnte sich über einen dritten Platz von Anton Moser vom AVS St. Pauls in der Kategorie U14 männlich freuen sowie über den vierten Platz in der Teamwertung (nur vier Punkte hinter dem Drittplatzierten).

Ein großer Dank geht an alle Helferinnen und Helfer, an das Amt für Sport sowie die Sponsoren Wildcountry, High 5, Loacker, Vertical-Life und Sportler alpin.