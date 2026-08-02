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Hammarberg/Berger in Rio im Viertelfinale

Beach-Volleyballer Hammarberg/Berger ins Rio-Halbfinale

Sonntag, 02. August 2026 | 01:01 Uhr
Hammarberg/Berger in Rio im Viertelfinale
APA/APA/EVA MANHART/EVA MANHART
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Von: importer

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger sind am Samstag beim Elite16-Turnier der ProTour in Rio de Janeiro in das Halbfinale eingezogen. Das ÖVV-Duo setzte sich im Viertelfinale gegen die Brasilianer Andre/Renato 2:1 (18,-16,7) durch. Zuvor gab es an der Copacabana bereits einen 2:1-Erfolg gegen deren Landsleute Arthur Mariano/Adrielson dos Santos. Es wird der vierte Top-5-Platz für Hammarberg/Berger bei einem Turnier dieser Kategorie in der heurigen Saison.

“Das war ein ganz, ganz wichtiger Sieg für uns. Wir sind unglaublich happy. Es war schon länger her, dass wir wieder einmal ein richtig gutes Spiel über weite Strecken gezeigt haben”, sagte der 22-jährige Hammarberg. “Wir haben bis zum Schluss gekämpft und wieder zu unserem Spiel gefunden. Nach zwei eher durchwachsenen Turnieren fühlt es sich an, als wäre Hammarberg/Berger wieder zurück. Jetzt wissen wir wieder, wie es geht, es macht richtig Spaß und wir sind bereit für morgen”, meinte Berger (21).

Gegner um den Einzug in das Finale sind am Sonntag die Letten Martins Plavins/Kristians Fokerots, die Europameister von 2024.

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