Beachvolleyball kehrt nach Südtirol zurück

Von: mk

Bozen – Der Sommer steht vor der Tür – und mit ihm der Raiffeisen Beachcup 2025, das beliebte Beachvolleyball-Turnier, das durch ganz Südtirol tourt. Auch in der Winterpause hat das Organisationsteam der SSV Bruneck Volleyball gemeinsam mit SV Lana, US La Ila und ASV Tramin fleißig gearbeitet, um eine neue, spannende Sommersaison auf die Beine zu stellen.

Fünf Etappen, fünf Orte, eine große Leidenschaft: Beachvolleyball! Der Raiffeisen Beachcup macht Halt in Tramin, Olang, St. Kassian, Lana und Bruneck – und bringt Sport und Spaß in die ganze Region.

Die Etappen des Raiffeisen Beachcup 2025:

1. Tramin – 14. und 15. Juni

Gastgeber ist der ASV Tramin. Am Samstag treten die Kategorien Herren, Damen und U14 an, am Sonntag folgen U12 und U16.

2. Olang – 28. und 29. Juni

Die zweite Etappe findet bei der SSV Bruneck Volleyball statt: Am Samstag spielen Mixed und Mixed U17, am Sonntag U13 und U15.

3. St. Kassian – 12. und 13. Juli

In luftiger Höhe bei der US La Ila: Am Samstag stehen Herren und Damen auf dem Feld, am Sonntag die weiblichen Kategorien U14 und U16.

4. Lana – 19. und 20. Juli

Gastgeber ist der SV Lana. Am Samstag spielen Herren, Damen und U16, am Sonntag folgen U12, U14 und U18.

5. Finale in Bruneck – 15., 16. und 17. August

Großes Finale auf den Spielfeldern der SSV Bruneck Volleyball mit der Vergabe der Titel der Südtiroler Landesmeister:

15. August: Herren Ü40, Damen Ü35, Mixed und Mixed U16

16. August: Herren, Damen und U16

17. August: U12, U14 und U18

Für die Anmeldung besucht die offizielle Website: www.beachcup.it.