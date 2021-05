Beachvolleyball startet wieder von Bruneck aus mit der „Tricolore per Club 2021“

Bruneck – Zwei Jahre ist es her, dass das letzte offizielle Beachvolleyball-Turnier in Bruneck stattfand, doch nun ist der lang ersehnte Moment für alle Fans des Pustertals gekommen. Dem Ssv Bruneck Volleyball ist es gelungen, ein offizielles Turnier für alle Sportlerinnen der Region zu organisieren und dabei alle geltenden Vorschriften zu beachten. Um nach dieser langen Zwangspause einen guten Start hinzulegen, hat die technische Organisation des Raiffeisen Beach Cup zum ersten Mal überhaupt das Turnier „Tricolore per Club“ in unser Tal gebracht.

Das Turnier von nationaler Tragweite wurde gleichzeitig an vier Orten ausgetragen: Rom, Marina di Massa (MS), Spotorno (SV) und Bruneck (BZ). Bei den Frauen gingen zwei Kategorien an den Start: U16 und Silber F.

In der Kategorie U16 ging der Finalsieg an das Paar Riva Sarah und Schifferegger Franziska, die sich mit 2:1 gegen ihre Konkurrentinnen Binanzer Andrea und Griessmair Emma durchsetzten (15:12/12:15/15-10). Der dritte Platz ging an das Paar Valentini Nadine und Valentini Maja, die sich mit 2:1 gegen ihre Konkurrentinnen Fumanelli Mara und Golser Amelie behaupteten (15:12/13:15/15:13).

In der Kategorie Silber F ging der erste Platz an Weissensteiner Hanna und Spiess Katharina. Die beiden jungen Sportlerinnen gewannen 2:0 gegen ihre Gegnerinnen Gandini Stefka Consuelo und Vanzi Giulia (15:11/19:17). Der dritte Platz ging an Cioffi Laura und Burgmann Lea, die ihre Teamkolleginnen Ertl Joelle und Lüfter Ines mit 2:1 (15:11/10:15/15:10) schlugen.

Die Ergebnisse:

U16 W:

1° Riva Sarah – Schifferegger Franziska

2° Binanzer Andrea – Griessmair Emma

3° Valentini Nadine – Valentini Maja

4° Fumanelli Mara – Golser Amelie

Silver W:

1° Weissensteiner Hanna – Spiess Katharina

2° Gandini Stefkka Consuelo – Vanzi Giulia.

3° Cioffi Laura – Burgmann Lea

4° Ertl Joelle – Lüfter Ines

Endlich ist Beachvolleyball wieder da! Nach dieser wichtigen Etappe in Bruneck will der Ssv Bruneck Volleyball nicht aufhören und hat bereits mit der Planung und Vorbereitung des Raiffeisen Beachcup 2021 begonnen, dem wichtigsten Beachvolleyballturnier in der Provinz Bozen. In der dritten Maiwoche werden die Termine und die offiziellen Orte des Turniers bekannt gegeben.

Verfolgen Sie alle Neuigkeiten auf www.beachcup.it, facebook.com/beachcup, facebook.com/ssvbruneckvolleyball oder auf den Instagram-Seiten @raiffeisen_beachcup und @ssv_bruneck_volleyball.