Befreiungsschlag hoch drei: FCS schlägt Frosinone

Von: luk

Bozen – Ein runder Auswärtserfolg, von immenser Wichtigkeit: der FC Südtirol setzt sich im direkten Duell im Rahmen des 23. Spieltags der Serie BKT 2024/25 gegen Frosinone Calcio im Stadio „Benito Stirpe“ mit 3:0 (2:0) durch und holt damit verdientermaßen drei immens wichtige Zähler. Im Duell mit Ex-FCS-Spieler & -Trainer Leandro Greco gehen die Weißroten in der 20. Minute in Führung: Odogwu ist per Kopf in der Lage, seinen Sturmpartner Merkaj zu finden, der sich energisch gegen zwei Gegenspieler behaupten kann und Cerofolini aus circa elf Metern mit einem flachen Rechtsschuss verlädt. Nur neun Zeigerumdrehungen erweist sich das Sturmduo erneut als entscheidend: der Unparteiische entscheidet nach Fouls an Casiraghi und Pyyhtiä auf Vorteil, der Ball kommt so zu Odogwu, der Merkaj in Szene setzen kann. Letzterer trifft flach zum persönlichen Doppelpack, der Ball findet unter Cerofolini hindurch den Weg in die Maschen (29.). In der Schlussphase ahndet Schiedsrichter Tremolada in der Frosinone-Box ein Handspiel von Ghedjemis: der Pfiff hält einer längeren VAR-Revision, nicht die erste der Partie, stand. Kapitän Casiraghi übernimmt Verantwortung und trifft flach ins linke untere Eck zum 3:0-Endstand (89.).

ALLE HÖHEPUNKTE DER PARTIE IM DETAIL

Die Gastgeber kommen etwas besser in die Partie und in Minute 5 zur ersten Torraumszene: langer Ball in die Tiefe von Koutsopias für Oyono, der wiederum für Gelli ablegt. Dieser versucht, Adamonis – bei dessen Debüt zwischen den Pfosten der Weißroten – mit einem Heber zu überraschen, vergebens. Die Ciociari bleiben in der Anfangsphase aktiver: Ambrosino legt per Hacke auf Gelli ab, welcher auf links zu Bracaglia eröffnet. Dessen stramme Hereingabe wird von Molina noch leicht abgefälscht und sowohl von Ambrosino als auch Tsadjout am zweiten Pfosten haarscharf verpasst (14.). Auf der Gegenseite köpft Merkaj nach Halbfeld-Flanke von Casiraghi über das Frosinone-Gehäuse (15.). In Minute 17 muss Mister Castori bereits den ersten Wechsel vornehmen, Zedadka kann verletzungsbedingt nicht weitermachen, für ihn kommt Simone Davi in die Partie. Kurz darauf geht der FC Südtirol in Führung: auf links ist Odogwu per Kopf in der Lage, seinen Sturmpartner Merkaj zu finden, der in die Box eindringt, sich energisch gegen zwei Gegenspieler behaupten kann und Cerofolini aus circa elf Metern mit einem flachen Rechtsschuss verlädt – 1:0 (20.). Frosinone ist um eine Reaktion bemüht, ein Freistoß von der rechten Seitenlinie von Ambrosino findet den Kopf von Monterisi – Adamonis ist unten und hält (28.). Im direkten Gegenzug erhöht der FCS auf 2:0, Casiraghi und Pyyhtiä werden an der Strafraumgrenze beide gefoult, doch der Unparteiische lässt den Vorteil richtigerweise ausspielen: das Leder gelangt so zu Odogwu, der erneut stark Merkaj in Szene setzen kann. Letzterer trifft flach zum persönlichen Doppelpack, der Ball findet unter Cerofolini hindurch den Weg in die Maschen (29.). Im Getümmel versucht sich der FCS-Torschütze in Spielminute 37 erneut, setzt seinen Abschluss aber zu hoch an. Dann ist Halbzeit.

Frosinone-Trainer Greco – ehemals Spieler und Coach beim FCS – tätigt in der Pause einen Doppelwechsel: Partipilo und Begic kommen für Darboe und Lusuardi in die Partie. Somit richten sich die Gastgeber zu Beginn von Hälfte zwei etwas offensiver aus. Die Weißroten aber sind weiterhin das konkretere Team: Praszelik kommt mit seinem Sturmlauf über das Zentrum in die Gefahrenzone, sein Zuspiel lässt Odogwu intelligent für Casiraghi durch, der alleine vor Cerofolini die Vorentscheidung auf dem Fuß hat, jedoch mit seinem Rechtsschuss am glänzend reagierenden Schlussmann der Ciociari scheitert, der den Ball irgendwie an den linken Pfosten lenkt (64.). Die darauffolgende Ecke lässt Cerofolini im Zentrum fallen, Pyyhtiä kommt so ans Spielgerät und zieht aus der Drehung ab, Bracaglia klärt auf der Linie (65.). Auf der Gegenseite versucht sich der ehemalige FCS-Stürmer Pecorino von innerhalb der Box: er zieht von rechts leicht nach innen, setzt seinen Diagonalschuss allerdings knapp zu hoch an (68.). In Minute 69 nimmt Mister Castori die beiden gelb-verwarnten Molina und Pyyhtiä runter und bringt Martini und El Kaouakibi an ihrer Stelle ins Spiel. Die Schlussphase zeigt sich zunächst hektisch: in der 80. Spielminute spricht der Unparteiische den Ciociari zunächst einen Strafstoß zu, jedoch schaltet sich der VAR ein – der Elfmeterpfiff wird zurückgenommen, ein leichter Kontakt im FCS-Strafraum reicht richtigerweise nicht dafür aus. Kurz darauf treffen die Gastgeber zum vermeintlichen 1:2, doch der Ball war vor der finalen Hereingabe bereits deutlich im Toraus. Am anderen Ende bekommt Ghedjemis aus kürzester Distanz dann den Ball an die Hand – Schiedsrichter Tremolada entscheidet erneut auf Elfmeter (86.), dieses Mal hält der Pfiff einem VAR-Review stand. Kapitän Casiraghi übernimmt Verantwortung und trifft flach ins linke untere Eck zum 3:0-Endstand (89.).

FROSINONE CALCIO – FC SÜDTIROL 0:3 (0:2)

FROSINONE CALCIO (3-5-2): 14 Cerofolini; 47 Lusuardi (46. 11 Begic), 30 Monterisi, 4 Biraschi (76. 7 Ghedjemis); 79 Bracaglia, 14 Gelli, 80 Koutsoupias, 55 Darboe (46. 70 Partipilo), 21 J. Oyono; 74 Tsadjout (90+1. 18 Bettella),10 Ambrosino (63. 90 Pecorino)

Auf der Ersatzbank: 13 Sorrentino, 1 Frattali, 17 Kvernadze, 25 Szyminski, 28 Distefano, 37 Barcella, 64 Chicella

Trainer: Leandro Greco

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 11 Zedadka (17. 24 S. Davi); 18 Pyyhtiä (69. 6 Martini), 17 Casiraghi ©️, 99 Praszelik (84. 28 Kofler), 79 Molina (69. 2 El Kaouakibi); 33 Merkaj (84. 7 Rover), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 16 Lamanna, 4 Arrigoni, 8 Mallamo, 9 Crespi, 14 F. Davi, 23 Ceppitelli

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Paride Tremolada (Monza) | Die Assistenten: Francesco Cortese (Palermo) & Federico Votta (Moliterno) | Vierter Offizieller: Stefano Striamo (Palermo)

VAR: Niccolò Baroni (Florenz) | AVAR: Marco Di Bello (Brindisi)

TORE: 0:1 & 0:2 Merkaj (20., 29.), 0:3 Casiraghi (Handelfmeter, 89.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Molina (FCS | 26.), Pyyhtiä (FCS | 41.), Biraschi (FC | 60.), El Kaouakibi (FCS | 78.), Rover (FCS | 90+2.)

ANMERKUNGEN: milder Nachmittag, Temperaturen um 13°C, Rasen in gutem Zustand. 9.509 Zuschauer (davon 8.168 Abonnenten, 1.341 Tickets, 40 Gästefans). | Eckenverhältnis 5-6 (1-3) | Nachspielzeit: 2min + 6min