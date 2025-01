Beherzter Auftritt gegen starke Grazer bringt einen Punkt

Von: ka

Bruneck – Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in Innsbruck treffen die Wölfe heute auf heimischem Eis auf die Graz 99ers. Bei den Wölfen fehlen weiterhin Austin Osmanski und Viktor Svedberg, zudem pausiert Fabian Gschliesser. Bei Graz fehlt neben Star-Verteidiger Korbinian Holzer auch Lukas Haudum.

Das Spiel beginnt mit einem Aufreger, nach einer umstrittenen Strafe gegen Traversa sind die Wölfe bereits nach 16 Sekunden erstmals in Unterzahl. Das Penaltykilling der Hausherren funktioniert hervorragend, Graz macht aber auch nach Ablauf der Strafe weiter Druck. In der 3. Minute hat Eddie Pasquale bei einem Schuss von Antonitsch ins lange Kreuzeck keine Chance. Der HCP reagiert gut, doch ein Sololauf von Tyler Coulter bleibt ebenso erfolglos wie ein eleganter Querpass von Jason Akeson, der keinen Abnehmer findet. Nach einem fatalen Puckverlust der Wölfe an der blauen Linie steht Michael Schiechl plötzlich alleine vor Pasquale und schiebt unbedrängt zum 2:0 ein. Die Antwort der Wölfe lässt nicht lange auf sich warten, Tyler Coulter knallt den Puck zum 1:2-Anschlusstreffer unter die Querlatte. Das Spiel gewinnt nun deutlich an Intensität, es gibt gute Chancen auf beiden Seiten. Ein weiterer Treffer fällt jedoch nicht mehr.

Das zweite Drittel beginnt mit einem gefährlichen Weitschuss von Hora, auf der anderen Seite hat Gustav Bouramman nach einem schönen Doppelpass mit Lacroix den vermeintlichen Ausgleich auf dem Schläger. Doch die über 2700 HCP-Fans müssen sich bis zur 26. Minute gedulden. Nach einem Turnover legt Brett Findlay quer auf Tommy Purdeller, der Puschtra Youngster setzt den Puck an den Pfosten und Akeson staubt ins leere Tor zum 2:2 ab. Wenig später die nächste Großchance für die Wölfe, doch der durchgebrochene Tyler Coulter wird im letzten Moment gestoppt. Ein Puckverlust von Eddie Pasquale bei einem Ausflug hinter das Tor bleibt ohne Folgen, doch wenig später dürfen die rund 30 mitgereisten Grazer Fans doch noch jubeln. Nach einem Fehler in der Puschtra Hintermannschaft erzielen die steirischen Stürmer im 3-auf-1 den erneuten Führungstreffer zum 2:3. Ein starkes Überzahlspiel der Gäste aus Graz überstehen die Wölfe schadlos, können aber auch ein Powerplay nicht nutzen. Kurz vor der zweiten Drittelsirene segelt ein Onetimer von Mats Frycklund um Zentimeter am Tor vorbei und bei einem Purdeller-Abschluss ist niemand da, um den Abpraller zu verwerten. So geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Die Wölfe gehen mit einem 2:3-Rückstand in den Schlussabschnitt und müssen ihre Offensivbemühungen verstärken. Und an Torchancen mangelt es nicht: In der 44. Spielminute bedient Cedric Lacroix hinter dem Tor seinen Teamkollegen Raphi Andergassen im Slot, doch der Puschtra Kapitän kann den Puck nicht unter Kontrolle bringen. Die Wölfe bleiben auch in der Folge spielbestimmend und schießen aus allen Lagen auf den Grazer Goalie Wieser. Findlay scheitert aus spitzem Winkel ebenso wie Matthias Mantinger aus der Distanz. Nach einem Rush rettet Wieser in letzter Sekunde. Die Graz 99ers verlegen sich mit Fortdauer des Spiels immer mehr aufs Kontern, bei einem dieser Konter trifft Casey Bailey nur den Pfosten. Auf der Anzeigetafel verrinnt die Zeit unerbittlich, doch die Wölfe lassen nicht locker. Drei Minuten vor dem Ende fasst sich Brett Findlay ein Herz und tankt sich durch, scheitert aber an Wieser. Ausgerechnet der Ex-Grazer Gustav Bouramman setzt nach und bezwingt seinen ehemaligen Teamkollegen – der Ausgleich! In der 60. Minute noch einmal eine Schrecksekunde für den HCP, als G99-Goalgetter Bailey alleine vor dem Tor auftaucht. Doch Eddie Pasquale bewahrt die Wölfe vor Schlimmerem und so geht das Spiel – wie schon vor einer Woche gegen Villach – in die Verlängerung.

In der Verlängerung geht es zunächst ohne Torchancen hin und her. Dann fängt Petan einen Aufbaupass ab und Frycklund setzt den Puck über die Querlatte. Doch dann unterläuft den Hausherren ein haarsträubender Abwehrfehler, Kevin Roy spaziert völlig unbedrängt „coast to coast“ bis vor das Puschtra Tor, lässt den Torhüter aussteigen und sichert den Graz 99ern mit einem Backhand-Treffer den Zusatzpunkt.

HC Pustertal – Moser Medical Graz99ers 3:4/OT (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Referees: OFNER, STERNAT, Jedlicka, Konc. | Zuschauer: 2.712

Goals HCP: 1:2 Coulter T. (9.), 2:2 Akeson J. (26.), 3:3 Bouramman G. (57.)

Goals G99: 0:1 Antonitsch S. (3.), 0:2 Schiechl M. (9.), 2:3 Huber P. (29.), 3:4/OT Roy K. (62.)