Aktuelle Seite: Home > Sport > Beierl holt EM-Silber im Monobob
Beierl raste im Monobob zur Medaille

Beierl holt EM-Silber im Monobob

Samstag, 10. Januar 2026 | 12:56 Uhr
Beierl raste im Monobob zur Medaille
APA/APA/dpa/Robert Michael
Schriftgröße

Von: apa

Katrin Beierl hat in ihrer schon davor im Monobob starken Saison mit EM-Silber einen vorläufigen Höhepunkt gesetzt. Die 32-jährige Niederösterreicherin verbesserte sich am Samstag in St. Moritz in Lauf zwei vom neunten auf den dritten Weltcuprang (+0,68) und überholte damit vier kontinentale Rivalinnen. Ihren Bahnrekord von 1:11,49 Min. drückte erst die australische Siegerin Bree Walker um zwei Zehntel. EM-Gold ging an die zweitplatzierte Schweizerin Melanie Hasler (+0,53).

Österreichs Toppilotin fehlten am Ende nur 15 Hundertstelsekunden auf EM-Gold. “Sehr überraschend, vor allem nach dem ersten Lauf”, meinte Beierl nach ihrer insgesamt dritten Medaille in einem EM-Rennen. 2019 und 2021 hatte sie jeweils im Zweier Bronze geholt. Die Österreicherin verwies die deutsche Titelverteidigerin, Zweier-Olympiasiegerin Laura Nolte, auf den Bronzerang und eroberte Österreichs erstes EM-Edelmetall im Monobob.

“Unglaubliche Serie an Spitzenplätzen”

Nach den jüngsten Weltcup-Rängen zwei in Lillehammer, drei in Sigulda und vier in Winterberg bejubelte Beierl das nächste Topergebnis in dieser Disziplin. “Es ist eine unglaubliche Serie an Spitzenplätzen, und ich hoffe, dass sie nicht reißt”, sagte die Vizeeuropameisterin. “Wenn man eine EM-Medaille macht, dann ist das immer toll”, ergänzte Bob-Nationaltrainer Wolfgang Stampfer. “Vor allem auch als Vorbereitung für die Olympischen Spiele – also wirklich ein Traum.”

In dieser Form darf sich Beierl auch bei den Winterspielen in Cortina zusehends Medaillenhoffnungen machen. Die Entscheidung, wer dort im Zweier ihre Anschieberin sein wird, soll am Tag nach dem Weltcup-Finale nächste Woche in Altenberg fallen. Bei der EM tritt Beierl am Sonntag (9.00 Uhr) mit Christania Williams an, zweite Option ist Nicola Pichler. Lea Haslwanter verpasste im Monobob-Weltcup in St. Moritz als 24. den zweiten Lauf, in der EM-Wertung landete sie auf Platz 15.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
45
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
38
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
38
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
35
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Kommentare
29
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 