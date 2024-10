Beim AgeFactor Run jubeln Leonardi und Celva

Von: ka

Branzoll – Beim AgeFactor Run am Samstag in Branzoll haben sich die beiden Trentiner Maurizio Leonardi und Cristina Celva dank des besten Altersfaktors durchgesetzt. Die schnellsten auf der 10 Kilometer langen Strecke waren hingegen Khalid Jbari und Andreea Lucaci. Nach dem Rennen wurden auch die Sieger der Top7-Laufserie 2024 prämiert: Bei den Herren war Jbari der Gesamtsieger, bei den Damen hingegen Monika Decassiani Palfrader.

Der Startschuss für den AgeFactor Run fiel um Punkt 15 Uhr in Branzoll und circa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen vom Kulturhaus in Richtung Dorfzentrum, von wo es nach Pfatten und dann Leifers weiterging. Bei der Zielankunft in Branzoll war die Spannung dann elektrisierend. Aufgrund des Altersfaktors („AgeFactor“) wird die Laufzeit nämlich mit einem individuellen Wert je nach Alter des Athleten multipliziert und hier hatte bei den Herren der Trentiner Maurizio Leonardi das beste Endergebnis, der damit auch seinen Vorjahressieg bestätigte. Der Athlet vom ASD Master Trieste gewann mit einer Zeit von 28.24,4 Minuten (Laufzeit: 36.33,6 Minuten). „Dieses Rennen ist für mich immer besonders anstrengend, weil mir die Anstiege nicht leichtfallen. Aber ich habe das ganze Jahr über an Rennen teilgenommen und dieses ist für mich die Kirsche auf der Sahnetorte“, freute sich Leonardi, der dieses Jahr auch 10 Italienmeistertitel in der Kategorie Master 65 gewonnen hat.

Auf dem zweiten Platz reihte sich Frowin Stecher mit einer AgeFactor-Zeit von 28.36,1 Minuten ein, Dritter wurde Matthias Agethle (29.57,0 Minuten), der auch im Vorjahr auf diesem Platz landete. Der schnellste Athlet war hingegen Khalid Jbari. Der Läufer vom Athletic Club 96 Alperia überquerte nach 31.22,0 Minuten die Ziellinie. „Es war ein schönes Rennen, ich bin gut in Form und habe diesen Lauf als Vorbereitung für den Marathon von Venedig gemacht“, kommentierte der zufriedene Jbari seine Leistung. Die beste Laufzeit des Tages brachte ihn am Ende auf Platz fünf. Fabian Fronthaler (ASD Atl. Club 2000 Toblach) war der zweitschnellste in Branzoll, Matthias Agethle wurde auch hier Dritter.

Celva gewinnt bei den Damen

Cristina Celva setzte sich bei den Damen durch. Die Athletin aus dem Trentino vom US 5 Stelle Seragnago ASD beendete das 10 Kilometer lange Rennen nach 41.04,5 Minuten, das ihr eine AgeFactor-Zeit von 33.26,1 Minuten bescherte. „Für mich war das Rennen eher anstrengend, weil man viel eben läuft. Ich bin Bergläufe gewöhnt, normalerweise laufe ich nur drei oder vier Kilometer weit auf Ebene, erzählte Celva, die amtierende Berglauf-Italienmeisterin in der Kategorie Master 60, im Ziel und fügte hinzu: „Ich bin aber sehr glücklich über diesen etwas unerwarteten Sieg.“

Auf dem zweiten Platz landete Paola Gagliardi (Lisphera) mit einer Altersfaktor-Zeit von 35.13,9 Minuten, während Rosanna Giovanelli (US Stella Alpina Carano ASD) mit einer Zeit von 36.33,1 Minuten Dritte wurde. Andreea Lucaci war hingegen die Schnellste des Tages. Die 30-jährige, in Südtirol wohnhafte Athletin brauchte für die 10 Kilometer 38.08,5 Minuten und wurde mit dem Altersfaktor Elfte. „Das ist mein erstes kürzeres Renen seit dem Marathon von Berlin. Ich bin sehr zufrieden, ich habe hier das erste Mal teilgenommen und ist hat mir richtig gut gefallen“, sagte Lucaci. Die zweitschnellste Athletin war Annemarie Schöpf vom ASV Rennerclub Vinschgau, sie wurde Gesamt-Fünfte, die Dritte im Ziel war Monika Decassiani Palfrader vom Südtiroler Laufverein Sparkasse.

Auch die Top7-Gesamtsieger wurden prämiert

Gleichzeitig fand am Samstag in Branzoll auch der Just-for-Fun-Lauf „Memorial Andrea Isoppo“ statt, beim fünf Kilometer langen Lauf nahmen mehrere Hobbyläufer teil. Mit dem AgeFactor Run wurde gleichzeitig die Südtiroler Top7-Laufserie beendet. Nach den neun Etappen haben sich Monika Decassiani Palfrader (Südtiroler Laufverein/2090 Punkte) und Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia/2530 Punkte) durchgesetzt. Mit ihren sieben besten Ergebnissen sind die beiden in der Gesamtwertung, bei der alle Athleten berücksichtigt werden, die mindestens an sieben der neun Etappen teilgenommen haben, nach ganz oben geklettert.

Auf dem Podium der Herren landeten auch Alex Puppatti (1944 Punkte) und Lukas Walder (USD Atl. Club 2000 Toblach/1943 Punkte), während bei den Damen Karolina Rosa Thaler (ASC LF Sarntal Raiffeisen/1943 Punkte) und Hortenzia Elekne‘ Parizek (ASC Laas Raiffeisen/1899) auf die Treppchen unter Decassiani Palfrader kletterten. Sie alle wurden im Kulturhaus von Branzoll prämiert und durften sich bei der anschließenden Pasta Party feiern lassen, die das Lauffest in Branzoll gebührend abschloss. „Wir sind zufrieden, das war ein schöner Anlass, die Saison feierlich zu beenden und auch das Wetter hat heute mitgespielt. Ich möchte mich bei allen freiwilligen Helfern, bei den Vereinen und den Behörden und bei den Sponsoren beenden, die uns auch heuer wieder die Organisation des AgeFactor Runs ermöglicht haben, welcher mittlerweile sehr beliebt ist“, freute sich Massimo Zago vom OK-Team des US Branzoll nach dem Event.

Ergebnisse AgeFactor Run 2024:

Herren:

1. Maurizio Leonardi (A.S.D. Master Trieste) 28.24,4 Minuten

2. Frowin Stecher 28.36,1

3. Matthias Agethle 29.57,0

4. Fabian Fronthaler (A.S.D. Atl. Club 2000 Dobbiaco) 31.01,0

5. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 31.05,0

Die drei schnellsten Athleten:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 31.22,0 Minuten

2. Fabian Fronthaler (A.S.D. Atl. Club 2000 Dobbiaco) 31.25,5

3. Matthias Agethle 32.50,3

Frauen:

1. Cristina Celva (US 5 Stelle Seregnano ASD) 33.26,1 Minuten

2. Paola Gagliardi (Lisphera) 35.13,9

3. Rosanna Giovanelli (US Stella Alpina Carano Asd) 36.33,1

4. Mirka Lorenzani (ASC Laas Raiffeisen) 36.37,1

5. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) 37.12,5

Die drei schnellsten Athletinnen:

1. Andreea Lucaci 38.08,5 Minuten

2. Annemarie Schöpf (ASV Rennerclub Vinschgau) 40.10,9

3. Monika Decassiani Palfrader (Südtiroler Laufverein) 40.25,9

Endstand Top7-Gesamtwertung:

Herren:

1. Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia) 2530 Punkte

2. Alex Puppatti 1944

3. Lukas Walder (A.S.D. Atl. Club 2000 Dobbiaco) 1942

4. Peter Riffesser 1920

5. Anton Tobias Kritzinger 1904

Frauen:

1. Monika Decassiani Palfrader (Südtiroler Laufverein) 2090

2. Karolina Rosa Thaler (ASC LF Sarntal Raiffeisen) 1943

3. Hortenzia Eleknè Parizek (ASC Laas Raiffeisen) 1899

4. Evi Maria Strimmer (ASC Laas Raiffeisen) 1883

5. Sonja Hofer (Laufclub Pustertal) 1865