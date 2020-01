Berretti unterliegen knapp beim Tabellenführer

Eppan/Rungg – An diesem Wochenende war die Berretti-Mannschaft des FC Südtirol beim Tabellenführer Feralpisalò zu Gast. Die Weiß-Roten unter der Leitung von Mister Giampaolo Morabito unterlagen dabei denkbar knapp mit 2:3, nachdem sie zwei Mal in Führung gegangen waren und schließlich ein spätes Gegentor zur Niederlage hinnehmen mussten.

Heimspiele gab es hingegen für die nationalen U17- und U15-Teams, die im FCS Center in der Sportzone Rungg auf Triestina trafen. Die Elf von Paolo Goisis feierte einen 7:0-Kantersieg, während die Jungs von Davide Reffatto nach zwischenzeitlicher Führung 1:1-unentschieden spielten.

BERRETTI

Die Berretti-Mannschaft geht ohne Punkte, aber hoch erhobenen Hauptes aus dem Duell mit dem Tabellenführer Feralpisalò hervor, dem man mit 2:3 unterlag. Die Weiß-Roten zeigten gegen den Ligaprimus eine klasse Partie, in der beide Teams furchtlos nach vorne spielten. Bertuolo brachte den FCS in der 9. Minute in Führung, die Gardasee-Kicker glichen in Spielminute 25 durch Valtulina aus, doch noch vor dem Seitenwechsel markierte Colucci den 2:1-Führungstreffer für die Weiß-Roten (41.). In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren dann noch die Partie: Zuerst kam man – erneut durch Valtulina – zum Ausgleich, bevor kurz vor Schluss der eingewechselte Meloni den 3:2-Siegtreffer erzielte.

FERALPISALO’ – FC SÜDTIROL 3:2 (1:2)

FERALPISALO’: Spezia, Locatelli (66. Apollonio), Nervi (46. Bianchi), Bresciani, Raccagni, Biasin, Nuzzo, Cristini (55. Buffoli), Risatti (78. Meloni), Pinardi, Valtulini

Auf der Ersatzbank: Paderno, Nonni, Messali, Morandini

Trainer: Mauro Bertoni

FC SÜDTIROL: Grbic, Ronci, Colucci, Gambato (86. Brunialti), Sade, Cernetti (71. Simonetto), Catino (88. Rahmani), Truzzi, Bertuolo (86. Sade), Ghiotti, Calabrese

Auf der Ersatzbank: Guccini, Saad

Trainer: Giampaolo Morabito

SCHIEDSRICHTER: Vismara aus Lecco (Die Assistenten: Bogna & Rolle aus Brescia)

TORE: 0:1 Bertuolo (9.), 1:1 Valtulini (25.), 1:2 Colucci (41.), 2:2 Valtulini (50.), 3:2 Meloni (84.)

UNTER 17

In ihrem Heimspiel feierte die Unter 17 des FCS im Rahmen des 14. Spieltags der Meisterschaft gegen Triestina einen 7:0-Kantersieg. Die Weiß-Roten von Paolo Goisis haben die Partie über ihre volle Länge dominiert. Vinciguerra schnürte einen Viererpack, Toci traf zwei Mal und Margoni ein Mal.

FC SÜDTIROL – TRIESTINA 7:0 (5:0)

FC SÜDTIROL: Theiner, Bacher (46. Parpaiola), Sonnenburger, Heinz (46. Cominelli), Salaris (60. Hannachi), Bussi (75. Vasilico), Sartori, Volino, Margoni (60. Lohoff), Vinciguerra (46. Bazzanella)

Auf der Ersatzbank: Pircher, Sinn

Trainer: Paolo Goisis

TRIESTINA: De Luca, Randò. Razem, Boschetti, Natella, Bulli, Meti, Circosta, Diop, Benvenuti, Conzio

Auf der Ersatzbank: Sarri, Barone, Esposito, Pantano, Teta, Linussi, Nicoletti

TORE: 1:0 Margoni (14.), 2:0, 3:0, 4:0 und 5:0 Vinciguerra (25., 29., 31., 33.), 6:0 und 7:0 Toci (48., 89.)

UNTER 15

Die nationale U15 des FC Südtirol holte im Rahmen des 14. Spieltags von Kreis B im Heimspiel gegen Triestina im FCS Center ein 1:1-Unentschieden. Die Jungs von Mister Davide Reffatto zeigten eine gute Leistung und gingen in der 25. Minute durch Fabian Messner zwischenzeitlich in Führung. Coletta erzielte eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff den Ausgleich für die Gäste.

FC SÜDTIROL – TRIESTINA 1:1 (1:0)

FC SÜDTIROL: Harrasser, Prosch (76. Giacomin Slemmer), Tschigg, Buccella (76. Reale), Rottensteiner, Jakomet, Loncini, Bruni (56. Kofler), Messner, Uez (76. Guarnaccia), Straudi (50. Arman)

Auf der Ersatzbank: Dregan, Deporta, Obexer, Kofler, Theiner

Trainer: Davide Reffatto

TRIESTINA: Umari, Aondio, Huisman, Lubrano, Notaro, De Luca, Crosara, Cortesi, Colletta, Zulian (50. Pavan), Romeo (50. Vecchio)

Auf der Ersatzbank: Marzocco, Drioli, Spadoni

Trainer: Simone Fici

TORE: 1:0 Messner (25.), 1:1 Colletta (50.)