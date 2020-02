Berretti unterliegen Triestina knapp

Triest/Eppan/Rungg – An diesem Wochenende, genauer gesagt am Samstag, den 8., und Sonntag, den 9. Februar, waren sowohl die Berretti-Mannschaft als auch die nationalen Unter 17- und Unter 15-Teams des FC Südtirol in ihren jeweiligen Meisterschaften im Einsatz. Die Mannschaft von Giampaolo Morabito musste sich am Samstag bei Triestina knapp mit 1:2 geschlagen geben, während die U17 und die U15 im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg am späten Sonntag Vormittag auf die gleichaltrigen Teams von Virtus Vecomp Verona trafen und dabei drei von sechs möglichen Punkten in Südtirol hielten: Die Unter 17 verlor knapp, während die Unter 15 siegreich war.

BERRETTI

Die Berretti-Mannschaft des FCS kehrt mit leeren Händen aus Triest zurück. Im Rahmen des 15. Spieltags von Kreis B unterlagen die Weiß-Roten unter der Leitung von Giampaolo Morabito Triestina knapp mit 1:2. Die Rossoalabardati gingen in der 35. Minute durch Loschiavo in Führung und konnten in Spielminute 65 durch ein unglückliches Eigentor von Sade auf 2:0 erhöhen. Neun Minuten später erzielte Bertuolo zwar den Anschlusstreffer für die Weiß-Roten (74.), mehr war jedoch nicht mehr drin. Somit holt Triestina den FCS nach Punkten ein – beide Teams haben nun deren zwölf auf dem Konto.

TRIESTINA – FC SÜDTIROL 2:1 (1:0)

TRIESTINA: De Luca, Loschiavo, Chimentao Alves, Venco (61. Tedesco), Benussi, De Min, Panaro, Coltro, Di Placido (75. Cardaku), Corrente (61. Butti), Pinessi

Auf der Ersatzbank: Sarri, Brassca, Asprella, Bellavia, Bodo, Auroso

FC SÜDTIROL: Pircher, Sade, Gambato, Catino (74. Parpaiola), Brunialti, Giocondo, Cernetti (82. Rahmani), Calabrese, Bertuolo, Saad (60. Vinciguerra), Simonetta.

Auf der Ersatzbank: Marano

Trainer: Giampaolo Morabito

TORE: 1:0 Loschiavo (35.), 2:0 Eigentor Sade (65.) 2:1 Bertuolo (74.)

UNTER 17

Die nationalen Allievi des FCS waren im Rahmen des 16. Spieltags von Kreis B im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg im Einsatz und verloren dabei knapp mit 2:3 gegen Virtus Vecomp Verona. Die Jungs von Paolo Goisis gingen mit einem 1:1 in die Halbzeitpause, nach Wiederanpfiff kassierte man zwei späte Gegentore, bevor man in der Nachspielzeit nochmals verkürzen konnte.

FC SÜDTIROL – VIRTUS VERONA 2:3 (1:1)

FC SÜDTIROL: Theiner, Bacher, Sinn, Cominelli, Sonnenburger (46. Vasilico), Bussi, Volino, Salaris (65. Zandonatti), Sartori, Lohoff (49. Mayr), Hannachi (49. Armani)

Auf der Ersatzbank: Pircher, Obexer, Parpaiola

Trainer: Paolo Goisis

VIRTUS VERONA: Anderluzzi, Campodello, Borin, Scamperle, Iurato, Ferrai Pogliano, Calabrese, Sacco, Pinelli (36. Murtezi) De Carolis

Auf der Ersatzbank: Canevaro, Pizzini, Bazzerla, Pinna Cunico, Pensiero, Zuccher, Romano

TORE: 1:0 Sartori (7.), 1:1 Pinelli (39.), 1:2 Scamperle (86.), 1:3 Murtezi (88.), 2:3 Vasilico (90 + 2.)

UNTER 15

Die nationalen Giovanissimi des FC Südtirol setzten sich am Sonntag Vormittag im heimischen FCS Center mit 4:2 gegen Virtus Vecomp Verona durch. Die Weiß-Roten unter der Leitung von Davide Reffatto stellten bereits in der ersten Halbzeit dank der Treffer von Kofler, Messner und Loncini die Weichen auf Sieg. Nach Wiederanpfiff verkürzte zunächst Maini auf 3:1, bevor Bruni den Drei-Tore-Vorsprung des FCS wiederherstellen konnte. Kurz vor Schluss kamen die Veronesi noch in Person von Brunelli zu ihrem zweiten Treffer.

FC SÜDTIROL – VIRTUS VERONA 4:2 (3:0)

FC SÜDTIROL: Dregan, Prosch, Tschigg (42. Iakomet), Buccella, Rottensteiner, Guarnaccia (55. Manfredi), Loncini, Bruni, Messner (62. Deporta), Kofler (55. Villgrater), Uez (42. Giacomin Slemmer)

Auf der Ersatzbank: Harrasser, Arman, Obexer, Reale

Trainer: Davide Reffatto

VIRTUS VERONA: Albertini, Matiz, Peruzzi (36. Brunelli), Leucci, Peretti (16. Conti), Saccomani, Maini (36. Olivieri), Amaini, Giannotta, Doro (59. Micheletti), Bersan

Auf der Ersatzbank: Zamboni, Pierdomenico, Bertazzoni, Piazzola

Trainer: Bragantini

TORE: 1:0 Kofler (12.), 2:0 Messner (17.), 3:0 Loncini (25.), 3:1 Maini (45.), 4:1 Bruni (48.), 4:2 Brunelli (69.)