Beste Saisonleistung: Wölfe besiegen auch den Meister

Klagenfurt – In der Stadthalle von Klagenfurt kommt es heute zum zweiten ICE-Duell zwischen dem österreichischen Rekordmeister Klagenfurter Athletiksport Club und dem HC Pustertal, das erste Aufeinandertreffen am 10. Oktober in Bruneck konnte der KAC mit 4:1 für sich entscheiden. Bei den Hausherren fehlen zwar die Langzeitverletzten Postma, Petersen und Sticha sowie Samuel Witting und David Maier, sie verfügen aufgrund des umfangreichen Kaders jedoch trotzdem über vier hochkarätige Linien, der HCP kann in Bestbesetzung antreten.

Zu Beginn überrascht der HCP die Hausherren mit einem aggressiven Forechecking und schnürt die Rotjacken in ihrem Verteidigungsdrittel ein, nach 5 Minuten findet der KAC jedoch besser ins Spiel und hat in der 8. Minute mit einem Pfostentreffer von Bischofberger und einem von Sholl entschärften Hundertpfund-Schuss die ersten Großchancen der Partie. Auch im ersten Powerplay für den KAC nach 12 Minuten bleibt der HCP Tormann bei einem gefährlichen Abschluss von Frazer Sieger, doch auch der HCP versteckt sich keineswegs und setzt die Rotjacken-Verteidigung in einem Powerplay nach 16 Minuten unter Druck, die zweitbeste Verteidigung der Liga hält jedoch Stand. In der Schlussminute finden Rok Ticar auf Seiten der Rot-Weißen und Bardaro für die Schwarz-Gelben noch zwei gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer vor, Sholl und Dahm zeigen jedoch zwei tolle Paraden und somit geht es torlos in die erste Pause.

War das Spiel bereits im ersten Drittel sehr attraktiv, so entwickelt es sich im Mitteldrittel zum Thriller. Der HCP startet wieder sehr bissig, begünstigt durch drei Powerplays in den ersten 10 Minuten hat zunächst jedoch der KAC die besseren Gelegenheiten. Während die HCP Verteidigung die ersten zwei Strafen recht souverän killt, schlägt KAC Routinier Tommy Koch im dritten Überzahlspiel zu: er kommt am linken Bullypunkt an den Puck, verzögert geschickt und lässt Tomas Sholl mit einem starken Handgelenksschuss keine Abwehrmöglichkeit – 1:0. Die Wölfe reagieren jedoch prompt und setzen nun die KAC Verteidigung mit einer äußerst aggressiven Spielweise unter Druck. Und diese Druckphase wird belohnt, in der 32. Minute erobert Gerlach den Puck an der Bande, Hanna bedient mit einem tollen Pass Ivan Deluca und dieser bezwingt Dahm in Torjägermanier. Die Wölfe haben nun Blut geleckt, zwei Minuten später eine Superaktion von Jasse Ikonen, der das Tor der Kärntner umkurvt und Sebastian Dahm mit einem tollen backhander zum 2:1 für den HCP überwindet. Der KAC zeigt sich nun leicht geschockt, in der Schlussphase kommen die Wölfe noch einmal zu einem Powerplay und Willcox hat sogar noch die Chance auf den dritten Gästetreffer, es geht jedoch mit der knappen Gästeführung zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel versucht der KAC zwar alles, gegen die von Raimo Helminen hervorragend eingestellten Wölfe kommen sie jedoch kaum zu zwingenden Torchancen. Ganz zu Beginn trifft der KAC noch einmal das Torgehäuse, ansonsten ist die schwarz-gelbe Verteidigung jedoch immer einen Schritt schneller als der Gegner und bringt den hochkarätigen Sturm der Rotjacken ein ums andere Mal zur Verzweiflung. Somit nimmt KAC Coach Mattikainen bereits gut zwei Minuten vor Schluss den Goalie zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, jedoch vergebens, denn in der Schlussminute erzielt Shane Hanna mit einer Bogenlampe über das ganze Spielfeld den empty net Treffer und sichert somit den verdienten Sieg für die Wölfe.

Somit pirscht sich der HCP immer näher an die Playoffplätze und könnte sich mit dem Heimspieldoppel am nächsten Freitag und Samstag gegen Fehervar und Znojmo endgültig im Tabellenmittelfeld etablieren. Die Tickets für diese beiden Heimspiele gibt es wie immer online und an der Abendkasse 75 Minuten vor Spielbeginn. Auf geht’s Wölfe!