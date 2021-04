Betroffenheit auch in Meran: Coach Frycer ist tot

Meran – Die Nachricht hat Trauer und Entsetzen in Znojmo und der gesamten Eishockey-Szene aus gelöst: Miroslav Frycer ist tot, berichtet SpüortNews.bz. Die ehemalige NHL-Ikone hat auch in Südtirol – und ganz besonders in Meran – Spuren hinterlassen.

Laut tschechischen Medienberichten ist Frycer an einem Leberversagen gestorben. Im Oktober 2009 war er einer Lebertransplantation unterzogen worden.

Der Tscheche war seit 2017 bei Znojmo, das im Herbst wieder in die ICE Hockey League einsteigt. In seiner langen Karriere als Spieler (über 400 Spiele in der NHL) war Frycer auch in Südtirol aktiv, im Jahr 1991/92 etwa für Bruneck. Vier Jahre später kehrte er als Trainer ins Pustertal zurück, anschließend ging er nach Meran (von 1998 bis 2001 und im Jahr 2013) und auf den Ritten (2001/02). Unvergessen ist Frycer in der Passerstadt, wo er der bis dato letzte Erstliga-Meistertrainer ist.

Als Coach von Znojmo sorgte er in der EBEL immer wieder für Furore. So rief Frycer während den Playoffs 2019 in einem laufenden Spiel den Schiedsrichter-Boss an, weil er mit der Leistung der Zebras nicht einverstanden war. In einem Interview gestand er, dass er vor Spielen extrem nervös sei und an einem Spieltag rund 40 Zigaretten rauche.