Montiggl/Eppan – Die diesjährige beyond challenge verspricht, die Herzen der Sportbegeisterten höher schlagen zu lassen! Unter dem Motto “Dream it. Believe it. Achieve it.” sind alle Sportenthusiasten und diejenigen, die es werden möchten, herzlich eingeladen am Ufer des malerischen Montiggler Sees an der beyond challenge teilzunehmen. Diese Veranstaltung bietet eine einzigartige Strecke mit Hindernissen und Fitnessübungen, die Ausdauer, Koordination und Kraft herausfordern werden. Was die beyond challenge besonders macht: Sie ist nicht nur für Top-Sportlerinnen und Sportler geeignet, sondern auch für Hobbyathletinnen und -athleten.

Nach dem Rennen lädt der Veranstalter zu einer Feier mit DJ Patex ein. Ein perfektes Zusammenkommen erwartet alle sportbegeisterten Freunde und Familienmitglieder, um den Tag voller Herausforderungen und Erfolge gebührend zu feiern, gemeinsam Erinnerungen zu schaffen und den Renntag vor einer perfekten Kulisse ausklingen zu lassen.

Neben dem Ziel, Menschen für Sport und Bewegung zu begeistern, trägt die beyond challenge auch dazu bei das Wohlbefinden zu steigern. Insbesondere die kürzere FUN Challenge verspricht viel Spaß und Abwechslung. Ein professioneller Coach begleitet die Teilnehmer*innen der FUN Challenge und unterstützt sie dabei, die Hindernisse zu bewältigen.

Zusätzlich unterstützt jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin der beyond challenge die Südtiroler Sporthilfe, indem der Veranstalter für jeden gelaufenen Kilometer 10 Eurocent spendet. Machen Sie mit und tragen Sie dazu bei, Sport, Bewegung und wohltätige Zwecke zu fördern!

Ein Wettbewerb voller Überraschungen

Als Challenger laufen die Teilnehmer*innen gegen die Zeit und müssen neben der Laufstrecke auch verschiedene Hindernisse und Fitnessübungen meistern, die den örtlichen Gegebenheiten angepasst sind. Dabei sind Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Kraft gefragt, wenn es zum Beispiel darum geht, sich entlang eines Gerüstes zu hangeln, Hindernisse zu bezwingen, durch den See zu marschieren oder Sandsäcke zu tragen. Konzentration ist dabei das A und O, denn bei jedem verpassten Hindernis warten Extraübungen in Form von Strafeinheiten auf den Challenger.

Eine Besonderheit des Rennens ist, dass auch in diesem Jahr wieder Militärteams, die es gewohnt sind, sich im Gebirge zu bewegen und schwindelerregende Gipfel zu erklimmen, an der Veranstaltung (PRO Challenge) teilnehmen und Hindernisse überwinden, die an den Militär-Parcours (militärische Gymnastikübungsstrecke) erinnern, der die sportlichen Fähigkeiten und den Mut des modernen Soldaten hervorhebt.

Zwei Wettbewerbe – zwei Herausforderungen

Die beyond challenge bietet den Teilnehmer*innen zwei Wettkämpfe zur Auswahl. Die Fun-Challenge erstreckt sich über eine Distanz von etwa 5 km und umfasst mehr als 10 Hindernisse und Übungen, die es zu bewältigen gilt. Teilnehmerinnen derselben Kategorie können sich gegenseitig unterstützen und ein professioneller Coach steht bereit, um bei der Überwindung der Hindernisse zu helfen.

Die Pro-Challenge hingegen fordert den Challenger bei der Bewältigung einer ca. 15 km langen Laufstrecke und der Überwindung von über 20 Hindernissen und Fitnessübungen heraus. Hier ist der/die Teilnehmer*in auf sich allein gestellt und muss seine/ihre Fähigkeiten und Grenzen selbstständig austesten.

Die Anmeldung zur beyond challenge ist noch bis zum 27. September 2024 online über die Website des Organisators https://www.beyond-hp.it/beyond-challenge/ möglich. Nutzen Sie die Chance, um an diesem einzigartigen Event teilzunehmen und sich selbst herauszufordern!

Wann: Samstag, 28. September 2024, 10 Uhr

Wo: großer Montiggler See / Lido

Start: 10:00 Uhr

Distanzen

Fun Challenge ca. 5 km, ca. 160 hm, 10+ Hindernisse/Fitness Übungen

Pro Challenge ca. 15 km, ca. 500 hm, 20+ HindernisseFitness Übungen

Anmeldung: bis spätestens 27. September 2024 online über https://www.beyond-hp.it/beyond-challenge/