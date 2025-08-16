Aktuelle Seite: Home > Sport > Bezzecchi in Spielberg auf Pole – Marc Marquez gestürzt
Qualifying-Bestzeit für Bezzecchi

Bezzecchi in Spielberg auf Pole – Marc Marquez gestürzt

Samstag, 16. August 2025 | 12:38 Uhr
Qualifying-Bestzeit für Bezzecchi
APA/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIAU
Schriftgröße

Von: apa

Der italienische Aprilia-Pilot Marco Bezzecchi hat vor drei Ducati-Fahrern das MotoGP-Qualifying für den Grand Prix von Österreich in Spielberg am Sonntag gewonnen. Topfavorit Marc Marquez stürzte am Samstag in der finalen Phase, blieb unverletzt, kam aber nicht über Startplatz vier hinaus. Vor dem Seriensieger klassierten sich Francesco Bagnaia und sein Bruder Alex Marquez, der von Bezzecchi um 16 Tausendstel distanziert wurde.

Bester KTM-Mann war Enea Bastianini auf Platz fünf. Dessen Tech3-Stallkollege Maverick Viñales muss wegen seiner wieder akut gewordenen Schulterblessur für das restliche Wochenende aussetzen. KTM-Youngster Pedro Acosta landete nach einem Fehler an der siebenten Stelle.

Bezzecchi startet erstmals seit 2023 von der Pole Position aus in einen Grand Prix. Anschließend an das Qualifying ging im Murtal um 15.00 Uhr das Sprint-Rennen über die Bühne.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Kommentare
75
Mehr arabische Gäste: Warum das auch andere Wirtschaftszweige betrifft
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Kommentare
46
Debatte um Wegbeschilderung: „Alle Jahre wieder…“
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
Kommentare
34
Krankenhaus: Zwei Frühgeborene in Bozen verstorben
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Kommentare
29
„Sie öffnete nicht die Augen, eine Nacht noch, und sie wäre gestorben“
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Kommentare
27
Selenskyj am Montag in Washington zu Gesprächen mit Trump
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 