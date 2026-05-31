Bezzecchi kehrt in Mugello auf MotoGP-Siegerpodest zurück

Von: apa

WM-Leader Marco Bezzecchi ist beim Grand Prix von Italien in Mugello auf das Siegerpodest zurückgekehrt. Der Lokalmatador feierte am Sonntag einen souveränen und emotionalen Heimsieg vor seinem Aprilia-Markenkollegen Jorge Martin. Francesco Bagnaia (Ducati) belegte den dritten Platz. KTM-Pilot Pedro Acosta landete nach einem packenden Positionskampf mit Marc Marquez, der nach zweifacher Operation (Mittelfuß, Schulter) zurückkehrte, direkt vor dem Weltmeister auf Rang sechs.

Bezzecchi gewann erstmals in Mugello und zum vierten Mal in dieser Saison einen Grand Prix, nachdem er zuletzt dreimal sieglos geblieben war. Außerdem ruinierte Bezzecchi das 100-Jahr-Jubiläum von Ducati beim Heimrennen. Bagnaia hatte das Rennen zwischenzeitlich angeführt, der Mugello-Sieger von 2022 bis 2024 verlor dann aber noch zwei Positionen. Sprint-Sieger Raul Fernandez musste sich nach einem verpatzten Start mit dem achten Platz begnügen. Die Zielflagge wurde von Motorrad-Fan und Formel-1-Shootingstar Kimi Antonelli geschwenkt.

In der WM führt Bezzecchi mit 173 Punkten weiter vor dem Spanier Martin (156) sowie Fabio Di Giannantonio (134) und dem auf seinen ersten GP-Sieg wartenden Acosta (103). Weiter geht es kommendes Wochenende in Ungarn im Balaton Park.