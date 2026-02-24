Aktuelle Seite: Home > Sport > Biathlet Giacomel am Herzen operiert
Biathlet Giacomel am Herzen operiert

Dienstag, 24. Februar 2026 | 17:04 Uhr
Tommaso Giacomel hatte den Massenstartbewerb abbrechen müssen
APA/APA/AFP/FRANCK FIFE
Von: apa

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel hat sich einer kleinen Herzoperation unterzogen. Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen. “Ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe”, kommentierte Giacomel daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Krankenbett.

Medizinische Untersuchungen ergaben nun “eine Vorhofleitungsstörung, weshalb eine anschließende Ablation empfohlen wurde, die bereits durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war”, erklärte der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme.

