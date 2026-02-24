Biathlet Giacomel am Herzen operiert

Von: apa

Der italienische Biathlet Tommaso Giacomel hat sich einer kleinen Herzoperation unterzogen. Giacomel hatte als Führender wegen Atemproblemen aus dem olympischen Massenstart-Rennen aussteigen müssen. “Ich hatte große Schwierigkeiten zu atmen und mich zu bewegen, deshalb musste ich aufhören. Das war das schlimmste Gefühl, das ich je erlebt habe”, kommentierte Giacomel daraufhin auf Instagram ein Foto von sich im Krankenbett.

Medizinische Untersuchungen ergaben nun “eine Vorhofleitungsstörung, weshalb eine anschließende Ablation empfohlen wurde, die bereits durchgeführt wurde und ein voller Erfolg war”, erklärte der italienische Wintersportverband in einer Stellungnahme.