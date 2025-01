Biathlet Komatz in Ruhpolding-Einzel starker Weltcup-Neunter

Von: apa

David Komatz hat für das erste Top-10-Ergebnis der österreichischen Biathlon-Männer in diesem Weltcup-Winter gesorgt. Der Steirer wurde beim 20-km-Einzel von Ruhpolding am Mittwoch nach einem fehlerfreien Schießen Neunter. Für den 33-Jährigen ist es das beste Weltcup-Ergebnis seiner Karriere. Seinen ersten Sieg feierte indes der Norweger Vebjörn Sörum vor dem Franzosen Emilien Claude.

Komatz, der nur sehr schwer in die Saison gekommen war, zeigte im Chiemgau ein beherztes Rennen. Der 33-Jährige glänzte am Schießstand und traf alle 20 Scheiben. In der Loipe lief er solide und schaffte damit ein Karriere-Highlight. “Als ich den 20. Schuss getroffen habe, musste ich beim Weglaufen vom Schießstand schon ein wenig vor Freude lachen. Viermal die Null zu bringen, ist einfach überhaupt nicht selbstverständlich und ich bin sehr froh, dass mir das heute gelungen ist. Mit diesem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden”, sagte Komatz.

Am Ende hatte er knapp zwei Minuten Rückstand auf den ebenfalls fehlerfreien Sieger Sörum. Mit Platz neun unterbot Komatz das bisher beste Saisonergebnis der rot-weiß-roten Männer-Equipe, ein 13. Platz von Simon Eder in Kontiolahti. Eder wurde mit drei Strafminuten 36. Felix Leitner (1 Fehlschuss) verpasste als 42. Weltcuppunkte, Patrick Jakob (3) und Magnus Oberhauser (2) landeten außerhalb der Top 60. Am Donnerstag findet in Ruhpolding das Einzel der Frauen über 15 km statt (14.10 Uhr), am Freitag und Samstag gehen die Staffelbewerbe der Männer und Frauen über die Bühne. Am Sonntag werden die Massenstartrennen ausgetragen.