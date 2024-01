Biathleten Hauser/Eder Dritte im Single-Mixed

Lisa Hauser und Simon Eder ist beim Biathlon-Weltcup in Antholz mit Rang drei in der Single-Mixed-Staffel ein Befreiungsschlag gelungen. Das in der nicht-olympischen Disziplin 2017 schon zweimal siegreiche Duo musste sich am Samstag in Südtirol nur Deutschland und Norwegen beugen. Nach vier Schießfehlern lagen Hauser/Eder 28,3 Sekunden hinter den mit nur einer verfehlter Scheibe souveränen Siegern Vanessa Voigt und Justus Strelow.

Auf die zweitplatzierten Ingrid Landmark Tandrevold und Vetle Sjaastad Christiansen fehlten Schlussmann Eder im Ziel 17,1 Sekunden. Im Anschluss stand auch noch die gemischte Viererstaffel auf dem Programm. Für die Massenstarts am Sonntag, die letzten Rennen vor der WM in Nove Mesto im Februar, ist aufgrund der schlechten Saisonleistungen kein ÖSV-Vertreter qualifiziert.