Biathlon Europameisterschaften in Martell feierlich eröffnet

Von: luk

Martell – Acht Medaillenentscheidungen wird es in dieser Woche bei den Europameisterschaften der Skijägerinnen und Skijäger im Biathlonzentrum Grogg in Martell geben. Die bedeutende internationale Sportveranstaltung mit 350 Biathletinnen und Biathleten, sowie 250 Offiziellen aus 39 verschiedenen Nationen, wurde am Montagabend in Latsch im Rahmen einer feierlichen Zeremonie eröffnet.

Die teilnehmenden Nationen sind am Montagabend zu Fuß vom Sportplatz in Begleitung der Musikkapellen der Gemeinde Latsch ins Ortszentrum eingezogen, wo die feierliche Eröffnungszeremonie durchgeführt wurde. Grußworte richteten die beiden Bürgermeister Mauro Dalla Barba (Latsch) und Georg Altstätter (Martell), der Präsident der internationalen Biathlon Union (IBU), Olle Dahlin, die Vertreterin des italienischen Wintersportverbandes FISI, Verena Stuffer, Tourismus-Landesrat Luis Walcher und der Landtagsabgeordnete Harald Stauder an die anwesenden Biathletinnen und Biathleten, sowie an die zahlreichen Gäste.

Damit sind die Biathlon Europameisterschaften in Martell nun offiziell eröffnet. Das sportliche Programm lässt für die nächsten Tage keine Wünsche offen. Die ersten beiden Entscheidungen im Vinschger Seitental fallen am Mittwoch, 29. Jänner, wenn der Einzelwettkampf ausgetragen wird. Für Freitag, 31. Jänner sind die Sprints angesetzt. Extrem spannend sind die Verfolgungswettkämpfe, die am Samstag, 1. Februar im Programm stehen. Abgeschlossen werden die Biathlon Europameisterschaften in Martell mit den Staffeln, die am Sonntag, 2. Februar noch einmal einen letzten Höhepunkt dieser Titelkämpfe darstellen.

Nachhaltige Investitionen in das Biathlonzentrum Grogg

Das Biathlonzentrum Grogg wurde in Hinblick auf die Europameisterschaften durch den Bau eines Containerhauses, sowie des Jugendhauses weiter aufgewertet. Es zählt im Biathlonzirkus als kleines Juwel und soll durch diese nachhaltigen Investitionen langfristig im nationalen und vor allem internationalen Wettkampfkalender (IBU Cup und IBU Junior Cup) verankert bleiben.

Auf Hochtouren läuft auch der Ticketverkauf für die Biathlon Europameisterschaften in Martell. Die Eintrittskarten sind online unter https://www.biathlon-martell.com/de/events/oech-2025 oder in den Büros der Tourismusvereine Latsch-Martelltal und Schlanders-Laas erhältlich. Für ein Tagesticket, welches immer sowohl den Wettkampf der Frauen als auch jenen der Männer beinhaltet, sind 9 Euro zu begleichen. Wer an allen vier Wettkampftagen dabei sein möchte, kann sich ein Kombiticket zum Preis von 30 Euro sichern. Das Wochenend-Ticket für die Entscheidungen am Samstag und Sonntag kostet 15 Euro. Kinder unter 16 Jahren bekommen ihr Ticket zum Nulltarif.

Biathlon Europameisterschaften Martell – Programm:

Montag, 27. Jänner 2025

20.00: Eröffnungsfeier

Dienstag, 28. Jänner 2025

Offizielles Training

Mittwoch, 29. Jänner 2025

10.30: Einzel Frauen; 14.30: Einzel Männer

Donnerstag, 30. Jänner 2025

Offizielles Training

Freitag, 31. Jänner 2025

10.45: Sprint Frauen; 14.15: Sprint Männer

Samstag, 1. Februar 2025

11.00: Verfolgung Frauen; 13.45: Verfolgung Männer

Sonntag, 2. Februar 2025

10.45: Staffel Frauen; 13.45: Staffel Männer