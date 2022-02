Biathlon: Keine Medaille für Dorothea Wierer

Peking – Die Südtiroler Biathletin Dorothea Wierer hat beim Einzelwettkampf der Frauen bei den Olympischen Winterspielen in Peking enttäuscht. Die Niederrasnerin kam mit den Bedingungen vor Ort weniger gut zurecht als ihre Konkurrentinnen. Am Ende gab es nur Platz 18 für “Doro”.

Denise Hermann holte sich etwas überraschend die Goldmedaille. Sie zeigte am Schießplatz eine gute Leistung mit nur einem Fehlschuss und war außerdem in der Loipe schnell. Silber ging an die Französin Chevalier Bouchet vor der absoluten Topfavoritin Roieseland aus Norwegen.

Wierer hat ihre Medaillenchancen am Schießstand begraben. Die Südtiroler Biathletin leistete sich drei Schießfehler. Auch die Ridnaunerin Federica Sanfilippo zeigte heute am Schießstand keine Top-Leistung. Sie kam nicht in die Top 30.

Lisa Vittozzi kam hingegen mit ebenfalls schlechter Schießleistung nicht in die Top 50.