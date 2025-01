Biathlon-Olympia: Vorzugstickets für Südtiroler

Von: Ivd

Bozen – Nach der gelungenen Generalprobe beim Biathlon-Weltcup in Antholz, bei dem insgesamt über 55.000 Zuschauer dabei waren, erhalten nun Südtiroler eine besondere Gelegenheit, sich Tickets für die Biathlonbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 zu sichern. In den kommenden Tagen wird eine limitierte Anzahl an Vorzugs-Zugangscodes in Antholz, Bozen und Bruneck verteilt, mit denen der Erwerb von Tickets für die Biathlonwettbewerbe in Antholz im Februar 2026 über eine bevorzugte Verkaufsschiene ermöglicht wird.

Die Vorzugs-Zugangscodes bieten die Möglichkeit, sich von nächsten Donnerstag 10.00 Uhr bis Samstag um 10.00 Uhr Tickets für die Biathlonwettbewerbe zu sichern. Dieses Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht. Um sich anzumelden, muss der QR-Code auf dem Vorzugs-Zugangscode gescannt werden. Der Wettkampfkalender für die Biathlonbewerbe in Antholz von 6. bis 22. Februar 2026 ist auf der entsprechenden IBU-Webseite abrufbar.

Die Vorzugs-Zugangscodes müssen persönlich abgeholt werden: Am Montag, 3. Februar, Dienstag, 4. Februar und Mittwoch 5. Februar von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr in Bozen (Landhaus 1, Büro “Sonderauftrag Olympische Winterspiele MICO26“, Silvius Magnago Platz, Erdgeschoss Raum 07), in Bruneck (Noi Techpark Bruneck, Europastraße 9, Erdgeschoss an der Rezeption) und in Antholz (Büro Biathlon Weltcup Komitee, Obertalerstrasse 33, Hauptgebäude erster Stock) – solange der Vorrat reicht.

Die Vorzugs-Zugangscode wurden bereits während des Biathlon-Weltcups in Antholz von der Stiftung Milano Cortina verteilt. Nächste Woche haben auch Südtiroler, die nicht beim Weltcup vor Ort sein konnten, die Chance, die über diese bevorzugte Verkaufsschiene Tickets für die Biathlonbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026 zu erwerben. Die Antholzer Bevölkerung erhält zudem in diesen Tagen ein Schreiben von der Gemeinde, das einen Link enthält über den sie Tickets für die Bewerbe in Antholz kaufen können, ohne am allgemeinen Losverfahren teilnehmen zu müssen.

Erhältlich sind über den Vorzugs-Zugangscode (je nach Verfügbarkeit) Tickets der Kategorie A (Sitzplatz) für je 200 Euro, der Kategorie B (Stehplatz Stadion) für 90 Euro oder der Kategorie C (Strecke/Huberalm) für 50 Euro.