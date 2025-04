Bielefeld nach 2:1 gegen Leverkusen im DFB-Pokal-Finale

Von: apa

Arminia Bielefeld ist am Dienstag sensationell ins Finale des deutschen Fußball-DFB-Pokals eingezogen. Der Drittligist warf Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit einem 2:1-Heimsieg aus dem Bewerb und steht erstmals in der Clubgeschichte im Endspiel. Die Bielefelder schalteten auf dem Weg nach Berlin vier Oberhausvereine aus und sind der erste Vertreter aus der dritthöchsten Liga in einem DFB-Pokal-Finale seit Union Berlin 2001.

Am 24. Mai geht es im Olympiastadion gegen den Sieger der Mittwoch-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig. Nach der Führung von Leverkusen durch Jonathan Tah (17.) sorgten Marius Wörl (20.) und Maximilian Großer (45.+3) für die überraschende Wende.