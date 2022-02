Big Points im Topspiel: Last-Minute-De Marchi bringt Sieg

Renate – Der FC Südtirol sichert sich das Topspiel des 25. Spieltags der Serie C (Kreis A) in der Nachspielzeit: die Weißroten schlagen den Tabellendritten AC Renate im Rahmen des sechsten Matchdays der Rückrunde auswärts im Stadio „Città di Meda“ durch ein spätes Tor von Neuzugang Michael De Marchi (90 + 1.) mit 1:0. Die Mannen von Mister Ivan Javorcic sichern sich eine umkämpfte, ausgeglichene wie unterhaltsame Partie am Ende dann doch verdient, nach guten Möglichkeiten auf beiden Seiten. Kurz nach Ablauf der regulären Spielzeit bringt Casiraghi einen Eckball von rechts ins Zentrum, wo De Marchi am höchsten steigt und einen ansonsten sehr gut haltenden Pizzignacco per Kopf zum späten 1:0 für den FCS überwindet. Tait und Co. bleiben somit auch nach 23 Spielen ungeschlagen, die Bilanz hält bei 18 Siegen und fünf Remis.

Im Rahmen des Topspiels des 25. Spieltags gastiert der FC Südtirol als Tabellenführer beim Tabellendritten AC Renate. Die Weißroten führen mit 56 Punkten noch ungeschlagen das Klassement an, die Gastgeber haben 46 Zähler und ein Spiel mehr auf dem Konto.

Gioacchino Adamo, welcher heute Roberto Cevoli auf der Trainerbank von Renate ersetzt, präsentiert die Gastgeber in einem 4-3-3: vor Keeper Pizzignacco bilden Anghileri, Silva, Sini und Ermacora die defensive Viererkette, Celeghin, Ranieri und Baldassin besetzen das Zentrum. Das Sturmtrio besteht aus Piscopo, Maistrello und Cicconi.

Mister Ivan Javorcic setzt hingegen auch heute auf sein 4-3-2-1: vor Torhüter Poluzzi bilden Fabbri, Malomo, Zaro und De Col die Vierer-Abwehrkette, Broh, Gatto und Tait spielen im Dreier-Mittelfeld. Ex-Renate-Akteur Galuppini und Voltan unterstützen Stoßstürmer Odogwu.

AC RENATE – FC SÜDTIROL 0:1 (0:0)

AC RENATE (4-3-3): Pizzignacco; Anghileri, Silva, Sini, Ermacora (88. Spaltro); Celeghin, Ranieri (77. G. Esposito), Baldassin; Piscopo (71. Gavioli), Maistrello (77. Rossetti), Cicconi (71. Chakir)

Auf der Ersatzbank: Albertoni, A. Esposito, Cugola, Tedeschi, Merletti, Marano Moracchioli

Trainer: Gioacchino Adamo (Roberto Cevoli abwesend)

FC SÜDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Fabbri (88. Beccaro), Malomo, Zaro, De Col; Broh (79. Davi), Gatto, Tait; Galuppini (60. Rover), Voltan (60. Casiraghi); Odogwu (46. De Marchi)

Auf der Ersatzbank: Meli, Fink, Eklu, Heinz, M’Haidat, Mayr

Trainer: Ivan Javorcic

SCHIEDSRICHTER: Luigi Carella (Bari) | Die Assistenten: Luca Testi (Livorno) & Emanuele Bocca (Caserta) | Vierter Offizieller: Davide Di Marco (Ciampino)

TOR: 0:1 De Marchi (90 + 1.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 10°C, Rasen in diskretem Zustand.

Gelbe Karten: Zaro (FCS | 5.), Silva (ACR | 45 + 1.), Malomo (FCS | 66.), Casiraghi (FCS | 68.), G. Esposito (ACR | 79.)

Eckenverhältnis: 2-8 (1-4)

Nachspielzeit: 2min + 3min