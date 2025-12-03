Bittere Pusterer Heimniederlage gegen den KAC

Von: ka

Bruneck – Im Spitzenspiel der Runde empfängt der HCP den Tabellenvierten aus Klagenfurt. Coach Jaspers muss auf den angeschlagenen Saracino verzichten; für ihn rückt Deluca ins Lineup. Bei den Gästen fallen neben dem langzeitverletzten Murray (ersetzt durch Teves) auch Mursak und Petersen aus; zudem sind Dobrovolny und Simovic mit dem österreichischen U20-Nationalteam im Einsatz.

Das Spiel beginnt für die Wölfe denkbar ungünstig: der KAC geht nämlich bereits mit dem ersten Abschluss in Führung, Kempe sorgt mit einem Schuss ins lange Eck für das 0:1 nach 1 Minute. Das Team ist dadurch etwas gelähmt und findet erst langsam ins Spiel; den Takt muss die vierte Linie um Kapitän Andergassen vorgeben. In der 7. Minute kommt Rueschhoff zum ersten gefährlichen Abschluss; eine Minute später beschäftigen erneute der großgewachsene Amerikaner sowie Lipon Dahm im Gästetor. Den Treffer erzielen jedoch die Gäste, erneut aus einer harmlosen Situation. Almquist lässt sich vor dem eigenen Kasten abdrängen, From sagt danke und tunnelt Pasquale zum 0:2 (9. Min.). Davon erholen sich die Wölfe nicht und Schwinger erzielt mit einem Rebound das 0:3 (14. Min.). Die Reaktion des HCP gipfelt leider in Frustfouls von Ierullo und von Lipon, so dass die Schwarzgelben lange in Unterzahl verteidigen müssen. Das machen sie gut, und so bleibt es beim 0:3 nach 20 Spielminuten.

Der zweite Abschnitt ist geprägt von Strafen, so dass nie ein echter Spielfluss aufkommt und das Match sehr zerfahren ist. Eine gute Chance auf den Anschlusstreffer findet Bardreau in der 23. Minute im Powerplay vor, sein Abschluss geht jedoch über den Kasten. Auf der Gegenseite entwischt From, findet jedoch in Pasquale seinen Meister. Insgesamt muss der HCP vier Mal in Unterzahl agieren; der KAC riskiert aber nichts und lässt alle ungenutzt verstreichen. Im Gegenteil: die Wölfe finden im PK einige gute Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer vor: so trifft Mantinger nach einem Energieanfall die Querlatte (32. Min.), Glira scheitert bei einem Vorstoß an Dahm und bedient im Rebound Frycklund, der jedoch kläglich vergibt (33. Min.), Bowlby kann einen Alleingang nicht finalisieren (38.) und der nimmermüde Mantinger kommt zur letzten Chance des Drittels (39. Min.). Auf der anderen Seite tun die Rotjacken nicht allzu viel fürs Spiel, sondern versuchen die Kontrolle zu behalten. So bleibt es auch nach 40 Minuten beim 0:3.

Im Schlussdrittel sind die Wölfe entschlossen, mit einem schnellen Anschlusstreffer das Spiel noch einmal spannend zu machen. Dies geschieht jedoch zu ungestüm, denn sie laufen sofort in zwei Konter. Den ersten vergibt Kempe noch (41. Min.), beim zweiten fackelt Maier nicht lange und versenkt die Scheibe im langen Eck (0:4; 42. Min.). Der HCP versucht es das ganze Drittel über weiter, doch die Kärntner machen nun die Räume eng, lassen wenige Torschüsse zu und verwalten den Vorsprung auf souveräne Art und Weise. Somit endet die Heimserie des HCP mit acht Siegen in Folge, und man muss sich dem KAC zum zweiten Mal in dieser Saison geschlagen geben.

Nun steht für die Wölfe ein nicht minder einfaches Auswärtswochenende auf dem Programm: am Freitag sind sie bei den Liganeulingen aus Budapest zu Gast (beide Saisonduelle bisher gingen verloren), einen Tag später gilt es beim heimstarken Team in Linz anzutreten (auch dort wurde das einzige Duell bisher verloren). Das nächste Heimspiel gibt es erst nach der Nationalteampause, am 17. Dezember sind die Innsbrucker Haie in Bruneck zu Gast.