Bitterer Stephanstag für die Rittner Buam SkyAlps

Von: ka

Zell am See – Am zweiten Weihnachtstag stand für die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstagabend ein echter Leckerbissen auf dem Programm, schließlich trafen sie auswärts auf Tabellenführer EK Die Zeller Eisbären. Und sie hätten sich auch vor allem im Schlussdrittel ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen können, doch am Ende hatten die Eisbären die Nase vorne. Die hochklassige und spannende Partie endete mit 5:3 für die Gastgeber.

Kleines Kuriosum: Die Partie fing mit nur drei Unparteiischen an, weil der zweite Hauptschiedsrichter im Stau stand und deshalb einige Minuten nach Spielbeginn erst auf das Eis kam. Das brachte aber keine Mannschaft aus dem Konzept und im Stile eines Spitzenspiels gab es in der rappelvollen KE KELIT Arena von Zell am See sofort attraktives Eishockey zu sehen. Nach nur 10 Sekunden hätte Cuglietta beinahe das 1:0 erzielt, Zimmermann war aber im letzten Moment zur Stelle (1.). Danach packte Rittens Goalie Plattner zwei Mal einen großartigen Save aus, zuerst gegen Artner (10.), dann gegen Jennes (13.). Beim 0:1 war er aber chancenlos, als die Eisbären einen Konter stark zu Ende spielten und Berger einschob (13.17). So lagen die Rittner Buam SkyAlps bei der ersten Drittelunterbrechung knapp im Rückstand.

Das Mitteldrittel begann ganz nach dem Geschmack der Buam, die in Überzahl agierten und ausglichen. Insam zog aus der zweiten Reihe ab, Simon Kostner stellte Zimmermann mustergültig zu und fälschte unhaltbar ab (21.37). In der Folge hatten beide Mannschaften gute Chancen, doch die Gastgeber übernahmen langsam, aber sicher die Spielregie und belohnten sich in der für Ritten bittersten Art und Weise. Während Szypula und Kevin Fink nämlich am herausragenden Zimmermann hängen blieben, behielt McLeod im Gegenzug gegen Plattner die Übersicht und stellte auf 2:1 (32.07). Drei Minuten später musste Soracreppa gegen den wieselflinken Kanadier die Notbremse ziehen, es gab Penalty und der gefoulte McLeod verwandelte zum 3:1 (35.08). Die Buam ließen die Köpfe aber nicht hängen und erzielten noch vor der zweiten Drittelpause den wichtigen Anschlusstreffer: Cuglietta legte die Scheibe herrlich auf Kevin Fink ab, der nicht lange fackelte und auf 2:3 stellte (38.47).

Das gab den Rittner Buam im Schlussdritten Aufwind und nur 44 Sekunden nach Wiederbeginn glichen sie aus. Kevin Fink und Szypula stocherten im Slot um den Puck, letzterer schob ihn zum 3:3 ein (40.44). In der Folge waren die Buam die bessere Mannschaft auf dem Eis, schafften es aber nicht, erstmals in Führung zu gehen. Und das bestraften die Eisbären gnadenlos per Doppelschlag: Zuerst verwertete Wilfan einen Konter eiskalt im kurzen Kreuzeck (53.04), dann legte Jennes das 5:3 nach (54.17). Das war auch die Vorentscheidung, denn die Buam kamen auch mit dem sechsten Feldspieler nicht mehr ran. Dafür sollen am Samstag im Derby gegen den HC Gherdëina (20.30 Uhr) die nächsten Punkte her.

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Tore: 1:0 Berger (13.17), 1:1 Simon Kostner (21.37/PP1), 2:1 McLeod (32.07), 3:1 McLeod (35.08/PS), 3:2 Kevin Fink (38.47), 3:3 Szypula (40.44), 4:3 Wilfan (53.04), 5:3 Jennes (54.17)