“Blech” für Wasserspringer Knoll/Lotfi bei EM

Von: apa

Das österreichische Wasserspringer-Duo Anton Knoll und Dariush Lotfi hat bei der Schwimm-EM in Antalya die anvisierte Medaille verpasst. Die Titelverteidiger vom 10-m-Turm mussten sich am Dienstag mit Platz vier zufriedengeben. Gold holte das ukrainische Duo Mark Hrytsenko/Oleksii Sereda (413,76 Pkt.) vor Deutschland und Italien. Auf Bronze fehlte den Österreichern weniger als vier Punkte. Knoll hatte am Sonntag im Einzel vom Turm EM-Bronze gewonnen.