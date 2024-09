Bortolotti übernimmt mit Spielberg-Sieg DTM-Führung

Von: apa

Mirko Bortolotti hat am Samstag mit einem Sieg in Spielberg die Gesamtführung im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) übernommen. Der mit italienischer Lizenz antretende Lamborghini-Pilot aus Wien triumphierte auf dem Red Bull Ring vor dem Deutschen Maro Engel und dem Inder Arjun Maini. Der Tiroler Lucas Auer fuhr auf Rang sieben, Vorjahresmeister Thomas Preining kam nach einem verpatzten Qualifying nicht über Rang zwölf hinaus und scheint aus dem Titelrennen.

Für Bortolotti, Sohn der bekannten Wiener Eissalon-Dynastie, war es der insgesamt vierte DTM-Sieg, der erste in dieser Saison. Der 34-Jährige führt in der Meisterschaft nun zehn Punkte vor dem bisherigen Leader Kelvin van der Linde aus Südafrika (Audi) und deren zwölf vor dem Deutschen Maro Engel (Mercedes). Am Sonntag (13.30 Uhr/live ServusTV und ProSieben) steht in Spielberg ein weiteres Rennen auf dem Programm, danach folgt in drei Wochen nur noch das Finale mit zwei Läufen in Hockenheim.

Bortolotti dominierte vor allem die Anfangsphase des Rennens auf Regenreifen. Porsche-Mann Preining musste sich von Startplatz 18 nach vorne kämpfen. In der Gesamtwertung liegt der Oberösterreicher als Fünfter drei Rennen vor Schluss bereits 65 Punkte hinter Bortolotti. Mercedes-Pilot Auer ist Zwölfter. Sein Tiroler Landsmann Clemens Schmid wechselte bei auftrocknender Strecke an seinem McLaren als Erster auf Trockenreifen und eroberte als 15. ebenfalls noch einen Punkt.