Boulder Weltcup Brixen: Die sechs Finalisten freuen sich auf den Showdown

Brixen – Der Sonntagvormittag stand in der einmal mehr bestens besuchten Vertikale ganz im Zeichen der Halbfinals der Männer. Von den 20 Startern aus elf verschiedenen Nationen lösten deren sechs das Ticket für die Entscheidung, die am Sonntagabend ab 20.00 Uhr als abschließender Höhepunkt des Brixner Boulder Festivals über die Bühne gehen wird.

Das Finale am Sonntagabend wird – Halbfinal-Ergebnisse zur Hand – fast zu einer japanischen Meisterschaft werden. Von den fünf für das Semifinale qualifizierten Athleten aus dem asiatischen Inselstaat lösten gleich deren vier das Ticket für die Entscheidung. Sorato Anraku (heuer Zweiter In Salt Lake City), Vize-Weltmeister Tomoa Narasaki, sein zwei Jahre jüngerer Bruder Meichi Narasaki und Yoshiyuki Ogata werden vor wahrscheinlich ausverkauftem Haus – es gibt nur noch einige Rest-Tickets – in der Vertikale um den Tagessieg kämpfen. Anraku löste die ersten drei Boulder-Probleme souverän, biss sich jedoch am vierten die Zähne aus, wo er immerhin die Zone erreichte und mit jeweils sieben Versuchen den zweiten Platz belegte. Narasaki standen ebenfalls drei Tops und vier Zonen bei acht, bzw. sechs Versuchen zu Buche.

Die beste Halbfinal-Leistung erbrachte der Brite Toby Roberts. Der 18-Jährige aus Surrey, der in der laufenden Saison im Weltcup in Salt Lake City schon einmal als Dritter auf dem Podium gelandet war, schaffte drei Tops mit sechs Versuchen und vier Zonen mit 19 Anläufen. Das sechste Final-Ticket ging hingegen an den Südkoreaner Dohyun Lee, dem als Vierter ebenfalls drei Tops und vier Zonen glückten – bei zwölf, bzw. sieben Versuchen. Lee hat vor einer Woche die letzte Weltcup-Etappe in Prag gewonnen.

Knapp an der Qualifikation für das Finale schrammte Vorjahressieger Yannick Flohé vorbei. Der 23-Jährige aus Essen belegte in der Endabrechnung den achten Rang. Unmittelbar hinter Flohé belegte der spanische Olympiasieger Alberto Ginés López den neunten Platz, der Vorjahreszweite Maximilian Milne (Großbritannien) wurde Elfter. Im Halbfinale Endstation war zudem auch für die tschechische Kletterlegende Adam Ondra, der nicht über zwei Zonen hinauskam und Platz 19 einnahm.

Ergebnisse Halbfinale Boulder Weltcup Brixen, Männer:

1. Toby Roberts (GBR) 3T4z 6 19

2. Sorato Anraku (JPN) 3T4z 7 7

3. Tomoa Narasaki (JPN) 3T4z 8 6

4.Dohyun Lee (KOR) 3T4z 12 7

5. Meichi Narasaki (JPN) 2T4z 6 10

6. Yoshiyuki Ogata (JPN) 2T4z 7 8