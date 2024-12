Bozen beendet Siegesserie des VSV und bleibt Erster

Von: apa

Der HCB Südtirol geht als Tabellenführer der ICE Hockey League ins neue Jahr. Die Bozener gewannen am Montag das Topspiel der 35. Runde gegen den VSV daheim 3:2, beendeten die eindrucksvolle Siegesserie der Villacher und behaupteten Platz eins vor Fehervar, das die Graz99ers 3:0 besiegte. Der KAC bezwang Asiago ebenfalls 3:0, während Red Bull Salzburg Schlusslicht Innsbruck mit 3:1 schlug. Niederlagen setzte es für die Vienna Capitals und die Pioneers Vorarlberg.

Bozen ging gegen Villach durch Brad McClure (17.) und Dylan Di Perna (21.) mit 2:0 in Front, bevor den Kärntner Gästen in Person von Marco Richter der Anschlusstreffer gelang (29.). Allerdings schlugen die Südtiroler umgehend durch Adam Helewka zurück (31.). Richters zweiter Treffer (56.) kam zu spät. Nach elf Siegen in Folge – was immerhin die Einstellung des Clubrekords bedeutet hatte – musste der VSV zum Jahresausklang erstmals wieder als Verlierer vom Eis.

Im Duell des ICE-Zweiten mit dem Vierten behielt Fehervar die Oberhand. Ein Doppelschlag der Ungarn durch Chris Brown (14.) und Kristof Nemeth (15.) knockte die Grazer frühzeitig aus. Szekesfehervar ist mit 65 Zählern weiter punktegleich mit Bozen, hat aber zwei Spiele mehr absolviert.

KAC schob sich auf Rang drei vor

Der KAC fuhr indes seinen fünften Sieg in Serie ein. Matt Fraser (5.) sowie Daniel Obersteiner (28.) und Clemens Unterweger (59.) jeweils per Shorthander schossen den Klagenfurter Erfolg gegen Asiago heraus, durch den die Kärntner auf Rang drei vorrückten. Für die Italiener war es die zehnte Niederlage am Stück. Salzburg schlug nach der 1:6-Pleite am Samstag gegen Vorarlberg zurück und kam gegen die Innsbrucker Haie zu einem Arbeitssieg. Benjamin Nissner war mit einem Doppelpack sowie einem Assist Matchwinner beim Meister, der auf Rang sechs kletterte.

Die Pioneers Vorarlberg verloren in Feldkirch gegen den HC Pustertal mit 2:5. Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als die Gäste ein 0:1 in eine 5:2-Führung drehten. Die Capitals mussten sich in Laibach bei Olimpija mit 3:5 geschlagen geben. Für die Slowenen war es der vierte Sieg in Serie. Weiter geht es in der ICE bereits am Mittwoch, am Neujahrstag steht die 36. Runde mit sechs Partien auf dem Programm.