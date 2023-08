Bozen gewinnt das Hansjörg Brunner Memorial

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia entscheidet zum dritten Mal das Hansjörg Brunner Memorial für sich. Die Foxes gewannen gegen die Hausherren des HC Meran mit 3:0 und behalten in dieser Vorsaison weiterhin eine weiße Weste: Pascal Brunner, der Enkel von Hansjörg, nahm den Pokal in Empfang.

Das Match. Außer den immer noch fehlenden Svedberg, Teves, Vandane und Ford verzichtete Coach Niklas Sundblad auch auf den leicht angeschlagenen Angelo Miceli. Im Tor gab er heute dem jungen Rudy Rigoni den Vorzug.

Aufgrund der hohen Temperaturen legten beide Mannschaften ein gemächliches Tempo vor, die ersten nennenswerten Chancen erspielten sich Miglioranzi und Gazley. Gegen Mitte des Drittels erhöhten die Foxes die Drehzahl und sogleich konnte sich der Meraner Goalie Cloutier beim letzten Spiel seiner Karriere mehrmals auszeichnen, vor allem durch ein Big Save gegen Lessio. Ein Fehler im eigenen Verteidigungsdrittel der Weißroten brachte Ritchie in gute Schussposition, auch Rigoni war zur Stelle. Nach zehn Minuten ging der Favorit in Führung: Mantenuto tankte sich auf der rechten Seite durch, legte für Miglioranzi auf, der sich nicht zweimal bitten ließ. Cloutier hielt mit mehreren Paraden, insbesondere gegen Lessio und Parlett, seine Mannen im Spiel.

Auch im mittleren Abschnitt biss sich Bozen am Torhüter der Hausherren die Zähne aus. Thomas und Frigo ließen gute Möglichkeiten aus, während Halmo die Querlatte traf. Wieder verwehrte Cloutier Halmo die weißrote Doppelführung, auf der Gegenseite riskierten die Foxes bei einem Konter von Tomasini den Ausgleich, Pietroniro rettete in letzter Sekunde. Der Schlussspurt des zweiten Abschnittes war ein Monolog der Weißroten: Cloutier schien unbezwingbar, der Reihe nach scheiterten Frank, Alberga, Felicetti und Brunner, während Halmo zum zweiten Mal in diesem Match nur Metall traf. Auch das erste Powerplay der Begegnung änderte nichts am Ergebnis.

Zu Beginn des letzten Drittels vergab zuerst Frigo eine weitere gute Möglichkei, bis Thomas nach Ende eines Powerplay für Meran bei einen 3:1 Konter entwischte, für Valentine auflegte, der dieses Mal Cloutier keine Abwehrchance ließ. Das Match wurde gegen Ende hin zusehends nervöser und ein harter Check von Skalde an Frigo führte zu einer fünfminütigen Überzahl für die Foxes, die diese jedoch nicht nutzen konnten, auch weil eine kleine Strafe gegen Bozen zu einer 4:4 Situation führte. Kurz vor dem Schlusspfiff gelang den Weißroten noch der dritte Treffer, der auf das Konto von Parlett, der die Scheibe im verwaisten Meraner Kasten versenkte, ging.

Die nächste Verpflichtung für Frank & Co. steht am Dienstag, 22. August, in der Würth Arena von Neumarkt gegen die Unterland Cavaliers auf dem Programm. Anpfiff ist um 20:00 Uhr.

HC Meran – HCB Südtirol Alperia – 0:3 (0:1 – 0:0 – 0:2)

Die Tore: 10:36 Enrico Miglioranzi (0:1) – 46:46 Scott Valentine (0:2) – 58:21 EN Blake Parlett (0:3)