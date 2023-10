Bozen in Feldkirch auf Suche nach Punkten

Bozen – Nach 19 Spielen in 43 Tagen kam dem HCB Südtirol Alperia die Pause vom Wochenende gerade zu recht, um die leeren Batterien aufzuladen. Morgen, mit Spielbeginn um 19:30 Uhr, treffen die Foxes in Feldkirch auf die Pioneers Vorarlberg. Coach Glen Hanlon wird erstmals wieder hinter der Bande stehen: der kanadische Coach ist am Samstag in Bozen eingetroffen und hat heute Morgen schon das Training geleitet.

Frank & Co. durchleben derzeit einen durchwachsenen Saisonbeginn. In 11 offiziellen Begegnungen zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League konnten die Weißroten nur das Spiel vom 24. September in Asiago gewinnen. Die Foxes haben in den letzten Matches, vor allem im defensiven Bereich, eine leichte Steigerung erkennen lassen: gegen Asiago, Olimpija und Pustertal hat die Verteidigung nur drei Gegentreffer zugelassen. Trotzdem haben die Talferstädter zwei von drei Spielen verloren: die größte Baustelle ist momentan der Angriff. Die Weißroten haben in den letzten zwei Begegnungen insgesamt 81 Schüsse auf das gegnerische Tor abgefeuert und keinen Treffer erzielt: die Torsperre hält seit 142 Minuten und 23 Sekunden an. Die weißrote Scoring Effizienz liegt gerade einmal bei mageren 3,28 Prozent: Acht Treffer bei 244 abgegebenen Schüssen.

Wie eingangs erwähnt, spielt Bozen morgen in Vorarlberg. Auch die Pioneers haben einen schlechten Saisonstart erwischt, befinden sich aber aktuell im Vorwärtstrend: drei Niederlagen folgten vier Siege, die beiden letzten in Folge, dies spiegelt sich auch im fünften Tabellenrang wider. Der Top Spieler in den Reihen der Vorarlberger ist der kanadische Neuzugang Steven Owre: er hat es in den ersten sieben Begegnungen schon auf sieben Tore und drei Assist gebracht.

Die Analyse von Hanlon

Coach Glen Hanlon steht der gesamte Kader zur Verfügung. „In den letzten Spielen habe ich eine vor allem bei Puck Besitz besser aufgestellte Mannschaft erkennen können,” erklärt der Übungsleiter, „die Defensive hat sich im Vergleich zu Saisonbeginn deutlich gesteigert, jetzt ist es aber an der Zeit, wieder Tore zu schießen. Das Hockey ist sehr oft ein mentales Problem, wenn du gewinnst und ein gutes Gefühl hast, bist du erfolgreich und es gelingt dir alles, wenn du hingegen verlierst, muss du Mittel und Wege finden, um auf die Erfolgsstraße zurückzukommen. Ich will nicht, dass sich die Jungs auf den Erfolgen vom letzten Jahr ausruhen, dies ist eine andere und komplett neue Saison. Wir müssen jetzt alle Bausteine in die richtige Reihenfolge bringen, zum Erfolg zurückkehren und eine Serie von Siegen hinlegen, um wieder zur Normalität zurückzukehren und Vertrauen aufzubauen“.

Dienstag, 3. Oktober, um 19.30 Uhr – Vorarlberghalle, Feldkirch – Live auf https://live.ice.hockey

Bemer Pioneers Vorarlberg vs HCB Südtirol Alperia