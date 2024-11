Bozen in Villach live auf DAZN

Von: Ivd

Villach – Nach vier Siegen in den letzten fünf Spielen setzt der HCB Südtirol Alperia seinen Fernduell-Kampf mit Fehérvár um die Tabellenspitze fort. Morgen, am Mittwoch sind die „Foxes“ in der Stadthalle von Villach zu Gast, der Heimstätte des EC iDM Wärmepumpen VSV. Das Spiel, das um 19.15 Uhr beginnt, wird ab 19.00 Uhr live und kostenlos auf DAZN übertragen.

Bozen und Villach trafen vor zwei Wochen erstmals in dieser Saison aufeinander: In der Sparkasse Arena setzten sich die Weiß-Roten mit 4:2 durch. Cristiano DiGiacinto erzielte 28 Sekunden vor der Schlusssirene den entscheidenden Treffer, dem ein Empty-Net-Tor von Frigo folgte. Ein spannendes Duell steht bevor, da der VSV mitten im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz steckt: Das von Coach Tray Tuomie trainierte Team belegt mit 23 Punkten (acht Siege, davon zwei in der Verlängerung, und elf Niederlagen, davon eins in der Verlängerung) den zehnten Platz. Die Kärntner, die zwischen Ende Oktober und Anfang November mit drei Siegen in Folge eine Aufwärtstendenz zeigten, gerieten nach der Niederlage gegen Bozen wieder in ein wechselhaftes Muster aus Siegen und Niederlagen. Dennoch verfügt die Mannschaft über eine bemerkenswerte Offensivkraft: In 19 Spielen erzielten sie 67 Tore, eine ähnliche Bilanz wie die Foxes, die mit 68 Toren den zweitbesten Angriff der Liga bilden – gemeinsam mit Salzburg und Klagenfurt, nur übertroffen vom HC Pustertal (der zwei Spiele mehr bestritten hat).

Die größte Gefahr geht von John Hughes aus, dem kanadischen Stürmer mit österreichischem Pass. Der 36-jährige Veteran, der bereits 910 Spiele in der EBEL/ICEHL absolviert hat, führt die Scorerliste mit sieben Toren und 17 Assists an.

Trainer Glen Hanlon und Co-Trainer Fabio Armani suchen weiterhin nach der idealen Chemie zwischen den Linien der Weiß-Roten, die vor allem eine konstante Leistung über die gesamten 60 Minuten zeigen müssen. Im Line-up wird Enrico Miglioranzi sicher fehlen, dessen Rückkehr aber unmittelbar bevorsteht. Morgen früh, vor der Abreise nach Kärnten, wird entschieden, welcher Spieler im Rahmen des Rotationsprinzips in Südtirol bleibt. Danach stehen am Freitag und Samstag in der Sparkasse Arena zwei Heimspiele gegen KAC und Graz an (Tickets erhältlich unter: https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/).

Live auf DAZN

Wie erwähnt, wird das Spiel auf DAZN auf allen Geräten (TV, Tablet, PC oder Smartphone) übertragen und das auch kostenlos. Die Inhalte der ICE Hockey League auf DAZN sind nicht nur für Abonnenten verfügbar, sondern können von jedem kostenlos genutzt werden, der sich auf der Plattform registriert.