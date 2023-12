Bozen möchte Top Six festigen

Bozen – Ziel des HCB Südtirol Alperia vor der zweiten Länderspielpause ist es, die positive Serie zu verlängern und so viele Punkte als möglich zu ergattern. Die Foxes haben in den letzten 13 Begegnungen zwölf Mal das Eis als Sieger verlassen und sind erstmals unter den besten sechs Mannschaften klassiert, um aber einen Platz für die direkte Teilnahme an den Playoff zu behalten, ist es noch ein langer und steiniger Weg.

Direktes Duell mit dem KAC

Freitag, 8. Dezember, mit Spielbeginn um 19.15 Uhr sind die Weißroten in der Heidi Horten-Arena gegen den EC KAC im Einsatz. Die Kärntner sind ein direkter Gegner um einen Platz in den Top Six und liegen aktuell auf Tabellenrang vier mit drei Punkten Vorsprung auf Bozen. Die beiden vorherigen Begegnungen dieser Saison verliefen sehr ausgeglichen: die Österreicher konnten das Match in der Sparkasse Arena am 22. September mit 4:2 für sich entscheiden, während sich die Talferstädter am 1. November in der Heidi Horten-Arena mit einem 2:1 durch Tore von Teves und Gazley revanchierten. Bozen ist immer noch – gleich wie Pustertal – die einzige Mannschaft, die Klagenfurt zuhause besiegt hat. Die Mannen von Coach Kirk Furey haben die beiden letzten Spiele gegen Innsbruck und Asiago gewonnen. Die Begegnung wird über Streaming pay-per-view auf https://live.ice.hockey übertragen.

Sonntag Big Match gegen Linz

Sonntag, 10. Dezember, kehren Frank & Co. wieder in die Sparkasse Arena für das Top-Spiel gegen die Steinbach Black Wings Linz zurück (18:00 Uhr). Bozen und Linz haben heuer bereits zweimal die Schläger gekreuzt und in beiden Fällen gingen die Stahlstädter als Sieger hervor: am 20. Oktober in der Sparkasse Arena mit 5:2 und am 28. November mit 2:0 in der Linz AG Eisarena, wobei die Österreicher die positive Serie der Weißroten mit 10 Siegen in Folge beendeten.

Lage bei Bozen

Coach Glen Hanlon steht wieder der gesamte Kader zur Verfügung, mit Ausnahme von Tyler Sikura: Der Stürmer musste aus familiären Gründen nach Kanada fliegen und wird so schnell wie möglich nach Bozen zurückkehren.