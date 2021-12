Bozen „on the road” – Die Reise geht nach Linz und Wien

Bozen – Dem HCB Südtirol Alperia, der bereits nach Österreich unterwegs ist, steht ein Wochenende „on the road“ mit zwei wichtigen Spielen bevor.

Am Freitag, 17. Dezember, mit Beginn um 19.15 Uhr sind die Foxes gegen die Steinbach Black Wings Linz im Einsatz. Es ist das dritte Aufeinandertreffen in der laufenden Saison zwischen den beiden Mannschaften. In den vorangegangenen Spielen gab es zwei Siege für die Weißroten: 4:3 am 1. Oktober in der Linz AG Eisarena durch einen Treffer von Miceli in der Verlängerung und mit 3:1 am 21. November in der Eiswelle. Die Black Wings zieren momentan das Tabellenende und haben die letzten fünf Matches allesamt verloren, sogar deren sieben aus den letzten acht Spielen. Die Zahlen sprechen von selbst für die aktuelle Lage der Österreicher: 55 erzielte Tore, schlechteste Offensive der Liga, 91 erhaltene Treffer, zweitschlechteste Defensive und am Ende der Wertung auch in den Special Teams (11,1 Prozent im Powerplay, 73,2 Prozent im Penalty Killing). Trotzdem dürfen die Linzer nicht unterschätzt werden, denn der einzige Erfolg der letzten Spieltage kam gegen Ex-Tabellenführer Ljubljana. Das Team von Coach Raimo Summanen möchte gerade in den eigenen vier Wänden ein Ausrufezeichen setzten. Das Spiel wird direkt auf VB33 übertragen.

Sonntag, 19. Dezember, mit Spielbeginn um 16.00 Uhr steigt das Match in der österreichischen Hauptstadt gegen die spusu Vienna Capitals. In den letzten beiden Wochen haben die Teams zwei Mal die Schläger in der Eiswelle gekreuzt, dabei gab es je einen Sieg (1:2 für Wien, und 7:4 für Bozen). Die Kontrahenten kennen sich dadurch bestens und die Foxes kehren nach 254 Tagen in die Steffl Arena zurück, wo Miceli in Spiel 6 mit seinem entscheidenden Treffer in der Verlängerung sein Team ins Finale geschossen hat. Das Spiel wird direkt auf VB33 übertragen.

Lage bei Bozen

Coach Greg Ireland, der in den letzten Tagen seine ersten Trainingseinheiten geleitet hat, steht der gesamte Kader mit Ausnahme von Simon Pitschieler zur Verfügung. Der 24-jährige hat mit physischen Problemen zu kämpfen und könnte auch für längere Zeit ausfallen.

Freitag, 17. Dezember, um 19.15 Uhr – Linz AG Eisarena – Live auf VB33

Steinbach Black Wings 1992 vs HCB Südtirol Alperia

Sonntag, 19. Dezember, um 16.00 Uhr – Steffl Arena, Vienna – Live auf VB33

spusu Vienna Capitals vs HCB Südtirol Alperia