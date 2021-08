Bregenzerwald und Lustenau starten Preseason mit Sieg

Bozen – Am vergangenen Wochenende standen vier Preseason-Spiele mit AHL-Beteiligung auf dem Programm. Unter anderem gaben der EC Bregenzerwald und der EHC Lustenau einen erfolgreichen Saisoneinstand. Zudem feierte S.G. Cortina Hafro einen knappen 5:4-Erfolg über den SHC Fassa Falcons bei der Trofeo Ladino. HDD SIJ Acroni Jesenice musste sich dem bet-at-home ICE Hockey League-Neuling HC Pustertal mit 3:6 geschlagen geben. In den kommenden Tagen sind weitere Preseason-Spiele mit AHL-Beteiligung angesetzt.

Der EC Bregenzerwald feierte gegen die Schweizer EHC Arosa einen 2:1-Erfolg in ihrem ersten Preseason-Spiel. Bereits in der sechsten Spielminute brachte Lukas Göggel die Hausherren in Führung. In der 34. Spielminute legte Neuzugang Fabian Ranftl nach. Den Gästen gelang in der 39. Spielminute nur noch der Anschlusstreffer.

Ebenfalls mit einem knappen Sieg startete der EHC Lustenau die Saisonvorbereitung. Im ligainternen Duell wurde Rückkehrer EK Die Zeller Eisbären mit 1:0 bezwungen. Das Goldtor erzielte Elias Wallenta in der 25. Spielminute. Für die Salzburger war es im zweiten Test die zweite Niederlage mit nur einem Tor Unterschied. Am Mittwoch unterlagen sie den Red Bull Hockey Juniors mit 3:4.

Bei der Trofeo Ladino geht es weiterhin sehr torreich zu. S.G. Cortina Hafro setzte sich beim SHC Fassa Falcons mit 5:4 durch. Nach zwei Spielen halten beide Teams bei einem Sieg und einer Niederlage. Die Tore von Cortina erzielten L. Zanatta, R. Lacedelli, Barnabò, L. Zanatta und Frescura.

Zudem kam es zum Duell Alps Hockey League gegen bet-at-home ICE Hockey League. Der ICE-Neuling HC Pustertal jubelte gegen HDD SIJ Acroni Jesenice über einen 6:3-Sieg. Eetu Elo traf für die Slowenen doppelt. Für den dritten Treffer von Jesenice sorgte Timotej Kocar.

Presason, Ergebnisse:

Fr, 13.08.2021: EC Bregenzerwald – EHC Arosa 2:1

Fr, 13.08.2021: SHC Fassa Falcons – S.G. Cortina Hafro 4:5

Sa, 14.08.2021: EHC Lustenau – EK Die Zeller Eisbären 1:0

Sa, 14.08.2021: HC Pustertal – HDD SIJ Acroni Jesenice 6:3

Kitzbühel und KAC Future Team starten in Preseason

Am Donnerstag stehen sich der EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel und der EC-KAC Future Team in einem ligainternen Test gegenüber. Für beide wird es das erste Testspiel sein. Ebenfalls am Donnerstag sind die Red Bull Hockey Juniors gegen die Tschechen HC Benátky Nad Jizerou gefordert. Nur 24 Stunden später steht ein zweiter Test zwischen beiden Teams am Programm.

Am heutigen Montag und am Mittwoch bestreitet der SHC Fassa Falcons seine letzten beiden Spiele der Trofeo Ladino. Am Montag gastiert der HC Gherdeina valgardena.it in Fassa. Das erste Spiel konnten die „Falken“ klar mit 5:1 für sich entscheiden. Am Mittwoch trifft Fassa auswärts auf S.G. Cortina Hafro, gegen die sie Spiel eins knapp mit 4:5 verloren haben.

Preseason, nächste Spiele:

Mo, 16.08.2021, 21.00 Uhr: SHC Fassa Falcons – HC Gherdeina valgardena.it

Mi, 18.08.2021, 21.00 Uhr: S.G. Cortina Hafro – SHC Fassa Falcons

Do, 19.08.2021, 18.00 Uhr: Red Bull Hockey Juniors – HC Benátky Nad Jizerou

Do, 19.08.2021, 19.30 Uhr: EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel – EC-KAC Future Team