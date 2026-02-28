Bremen, St. Pauli und Gladbach siegen im Abstiegskampf

Von: APA/dpa

Werder Bremen, der FC St. Pauli und Borussia Mönchengladbach haben im Kampf um den Klassenerhalt in der deutschen Fußball-Bundesliga am Samstag volle Erfolge eingefahren. Bremen besiegte zu Hause Schlusslicht 1. FC Heidenheim 2:0, St. Pauli gewann bei dem von Christian Ilzer trainierten Tabellendritten TSG Hoffenheim ebenso 1:0 wie Gladbach im Heimspiel gegen Union Berlin. Der ebenfalls abstiegsbedrohte FSV Mainz holte bei Bayer Leverkusen ein 1:1.

Werder mit dem Österreicher-Trio Marco Friedl, Romano Schmid (bis 89.) und Marco Grüll (bis 80.) feierte nach 13 sieglosen Spielen im Abstiegsduell einen erlösenden Erfolg. Der dritte Saisontreffer der Winter-Leihgabe Jovan Milosevic (57.) nach Flanke von Schmid und ein Eigentor von Hennes Behrens (90.+7) beendeten die Negativserie und bescherten Daniel Thioune in dessen viertem Spiel als Werder-Trainer den ersten Sieg. Der Sieg hätte höher ausfallen müssen, doch die Bremer Chancenauswertung war erneut schwach. So traf Schmid in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nur die Stange. Bei Heidenheim ist die Lage nach dem elften Spiel ohne Sieg und bereits acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz immer hoffnungsloser.

St. Pauli beendete Heimserie von Hoffenheim

Ein frecher FC St. Pauli landete ausgerechnet bei der heimstarken TSG Hoffenheim einen überraschenden Auswärtssieg. Dank des Treffers von Mathias Pereira Lage (45.+4) beendete die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin die Serie des Champions-League-Kandidaten von acht Erfolgen im Sinsheimer Stadion. Eine Woche nach dem 2:1 gegen Werder hielten die Hamburger danach dem Druck der Ilzer-Truppe, in der Alexander Prass ab der 62. Minute zum Einsatz kam, stand. Dabei hatte der Abstiegskandidat in dieser Bundesliga-Saison bis dato außer im Hamburger Stadtderby gegen den HSV auf fremdem Platz nicht gewonnen und nur zwei Punkte gesammelt.

Auch Gladbach gab im Abstiegskampf ein Lebenszeichen und beendete die Negativserie von sieben sieglosen Spielen am Stück. Kevin Diks erzielte in der Nachspielzeit (90.+4) per Foulelfmeter den Siegestreffer. Bei Union spielte Leopold Querfeld durch. Kapitän Christopher Trimmel kehrte in die Startelf zurück, kassierte aber völlig unnötig frühzeitig eine Gelbe Karte und wurde in der Pause ausgewechselt.

Mit einem späten Treffer sicherte sich Leverkusen immerhin einen Punkt gegen Mainz, ließ aber erneut Punkte liegen. Vier Tage nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League bewahrte Jarell Quansah (88.) die Bayer-Elf vor einer Niederlage. Mainz, mit Stefan Posch und Phillipp Mwene, war durch Sheraldo Becker (67.) in Führung gegangen.