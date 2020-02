Brixen Dolomiten Marathon hoch begehrt

Brixen – Die Startnummern für die elfte Ausgabe des renommierten Berglaufs in der Südtiroler Domstadt gehen sprichwörtlich weg wie die warmen Semmeln. Viereinhalb Monate vor dem ersten Startschuss am Samstag, 4. Juli um 0.01 Uhr am Domplatz in Brixen haben sich rund 500 Bergläuferinnen und -läufer aus 23 verschiedenen Nationen für den Klassiker angemeldet. Gleichzeitig steht auch das neue Design für die Finisher-Medaillen fest.

Der Brixen Dolomiten Marathon hat sich in jüngster Vergangenheit zu einem

internationalen Berglauf-Fest entwickelt. Waren in den Anfangsjahren vorwiegend

Teilnehmer aus dem Alpenraum am Start, so nehmen mittlerweile immer mehr

Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt die Reise nach Südtirol und in weiterer

Folge die Strapazen einer der drei angebotenen Distanzen auf sich. So werden bei der

diesjährigen elften Ausgabe des Brixen Dolomiten Marathon beziehungsweise bei der zweiten Ausgabe des Dolomites Ultra Trail (84 km/4728 Höhenmeter) oder des LadiniaTrail (29 km/1852 hm) unter anderem Bergläufer aus Singapur, den USA, aus Hong-Kong, Südafrika oder Russland am Start sein.

Einmal im Ziel angekommen, dürfen sich die Ausdauersportlerinnen und -sportler über

stylische Finisher-Medaillen freuen. „Sie sind in diesem Jahr quadratisch gehalten. Auf

den einzelnen Medaillen ist ein Läufer abgebildet, der in den Bergen unterwegs ist. Das

Design ist sehr modern. Nicht fehlen darf natürlich das Datum unserer Läufe – der 4. Juli – sowie der Name jenes Laufes, den der Teilnehmer erfolgreich zu Ende gebracht hat“,

erklärt Roald Bertol vom ausrichtenden ASV Brixen Dolomiten Marathon.

Reduzierte Nenngebühr bis zum 31. März 2020

Einschreibungen für das Brixner Berglauf-Event sind auf der offiziellen Webseite

http://www.brixenmarathon.com möglich. Das Startticket für den Brixen Dolomiten Marathon, der auch in Zweier- und Viererteams bewältigt werden kann, kostet bis zum 31. März 89 Euro. Für den Dolomites Ultra Trail müssen die Zweierteams 200 Euro einzahlen, während das Startgeld für den LadiniaTrail 55 Euro beträgt.

Titelverteidiger sind Andreas Reiterer und Doris Weissteiner (Brixen Dolomiten

Marathon), David Lingfors und Heidi Dapunt (LadiniaTrail), sowie Jimmy Pellegrini und

Alexander Rabensteiner (Dolomites Ultra Trail).