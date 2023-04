Brixen freut sich auf die Wiederholung der großen Kletter-Party

Brixen – Auch in diesem Jahr wird Brixen vom 9. bis zum 11. Juni zur internationalen Boulder-Hochburg. Nach dem herausragenden Erfolg der Weltcup-Premiere im vergangenen Jahr ist es nicht weiter verwunderlich, dass der internationale Sportkletterverband (IFSC) die Südtiroler Etappe auch in dieser Saison bestätigt hat. 66 Tage dauert es noch, bis das große Kletter-Fest in der Domstadt beginnen kann und zu dem die Veranstalter neuerlich die internationale Elite begrüßen möchte. Die Vertikale wird sich in ein Kletterstadion für 3000 begeisterte Fans verwandeln und für einen mehr als würdigen Rahmen sorgen.

Brixen hat sich in den vergangenen Jahren mit diversen Initiativen den Ruf einer Stadt erarbeitet, in der das Thema „Berg“ eine zentrale Rolle spielt. Der Boulder-Weltcup passt perfekt in dieses Bild – und das, obwohl das Großereignis Anfang Juni 2022 eigentlich nur durch Zufall in die Domstadt kam. Nach der Invasion Russlands in die Ukraine wurde die Etappe in Moskau abgesagt, kurzerhand nach Brixen vergeben und dank der perfekten Organisation bei der Premiere könnte die Südtiroler Etappe mittelfristig sogar zu einem Fixpunkt im internationalen Kalender werden. Das dürfte jedenfalls das Fernziel des Teams um Ralf Preindl und Alexandra Ladurner sein, das mit großem Engagement die Vorbereitungen für den Boulder World Cup 2023 auf den Weg gebracht hat.

„Im vergangenen Jahr musste alles Schlag auf Schlag gehen, schließlich haben wir erst im März die definitive Zusage für den Weltcup erhalten. Danach musste die gesamte Organisation in nur zwei Monaten stehen. Heuer hatten wir diesbezüglich viel mehr Vorlaufzeit und das hilft uns natürlich ungemein in der Planung dieses Großevents. Die Vorbereitungen schreiten zügig voran und wir freuen uns ungemein auf die zweite Ausgabe des Boulder Weltcups in der Brixner Vertikale. Diese Vorfreude ist auch in der Stadt selbst bereits zu spüren, wenn wir mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt OK-Präsident Ralf Preindl.

Stars zum Anfassen in Brixen

Für alle Kletterfans – eine Sportart, die in Südtirol traditionsgemäß viele Anhänger hat – bietet sich am zweiten Juni-Wochenende die Möglichkeit, mit den Champions bei ihren waghalsigen Zügen und akrobatischen Einlagen mitzufiebern. „Natürlich hoffen wir die starken Japaner Yoshiyuki Ogata, Tomoa Narasaki oder Kokoro Fujii genauso in Brixen begrüßen zu dürfen, wie Publikumsliebling und Vorjahressieger Yannick Flohé aus Deutschland oder den starken Franzosen Mejdi Schalck. Bei den Frauen hat Vorjahressiegerin Natalia Grossmann (USA) unsere Fans begeistert. Auf ihr Kommen hoffen wir genauso, wie auf jenes ihrer Landsfrau Brooke Raboutou, der Japanerin Miho Nonaka oder der Französin Oriane Bertone“, erklärt Alexandra Ladurner, die selbst jahrelang zu den stärksten Kletterinnen Italiens gehört hat.

Von den heimischen Kletterern ist Filip Schenk so gut wie sicher mit von der Partie. Der Grödner sorgte im August des vergangenen Jahres bei den Europameisterschaften in München für Furore, wo er mit starken Leistungen glänzte und unter anderem im Bouldern den fünften Platz erreichte. Mit seinem Landsmann Michael Piccolruaz könnte im Juni ein zweiter Südtiroler beim Heimweltcup am Start sein, was die Fans natürlich besonders freuen dürfte. Bei den Frauen dürften Camilla Moroni und Giorgia Tesio gesetzt sein. Wer sonst noch dem italienischen Team angehören wird, das in Brixen um wichtige Weltcuppunkte kämpft, dürfte sich in den nächsten Wochen herauskristallisieren.

Buntes Rahmenprogramm – Ticketverkauf gestartet

Bei der sechsten Etappe des Weltcups 2023, der am 21. April im japanischen Hachioji beginnen wird, setzen die Brixner Veranstalter nicht nur auf sportliche Höchstleistungen, sondern auch auf ein buntes Rahmenprogramm. So gibt der bekannte österreichische Liedermacher Hubert von Goisern am Freitag, 2. Juni und somit eine Woche vor dem großen Showdown ein Freiluft-Konzert in der Vertikale. Am Donnerstag, 8. Juni wird in der Vertikale bei freiem Eintritt ein Filmabend organisiert und passend zum Thema ein Bergfilm gezeigt. Nach den Qualifikationsdurchgängen am Freitagabend (9. Juni) sorgt die Live-Band „Spremuta“ für Partystimmung, während am Samstag, 10. Juni „Shanty Powa“ und ein DJ die Vertikale zum Beben bringen.

Tickets für den Boulder-Weltcup in Brixen, sowie das Konzert von Hubert von Goisern sind auf der offiziellen Webseite der Veranstaltung unter https://climbingworldcup-brixen.it/tickets/ bereits erhältlich.