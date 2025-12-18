Aktuelle Seite: Home > Sport > Brixnerin Andrea Meßner schaut auf 2025 zurück
Erfolgreiches Ninja-Warrior-Jahr trotz verpasstem Finale

Brixnerin Andrea Meßner schaut auf 2025 zurück

Donnerstag, 18. Dezember 2025 | 09:43 Uhr
Von: Ivd

Brixen – Für die Brixner Athletin Andrea Meßner geht ein intensives und sportlich erfolgreiches Jahr zu Ende. Auch wenn sie bei Ninja Warrior Germany 2025 das Finale erneut knapp verpasste, zählt die Saison für die Südtirolerin zu den erfolgreichsten ihrer Karriere.

In der TV-Show erreichte Meßner den vierten Platz bei den Frauen und blieb damit erneut in der nationalen Spitze. Zusätzlich qualifizierte sie sich für die Ninja Champions Series, nahm an internationalen Wettkämpfen teil und schaffte dort den Einzug ins Halbfinale. Auch bei der italienischen TV-Show Tu sì che vales in Rom war sie erfolgreich vertreten. Beim Qualifikationswettkampf in Basel sicherte sie sich zudem erneut einen Startplatz für die internationale Serie.

Neben dem Ninja-Sport war Meßner 2025 auch im World Chase Tag aktiv, wo sie erstmals seit 2022 wieder an einem Match teilnahm und Punkte für ihr Team holen konnte.

Parallel zum Leistungssport trägt die Brixnerin Verantwortung als Mitglied der Geschäftsleitung der Overground-Trendsporthalle, was den Spagat zwischen Beruf und internationalem Wettkampfbetrieb zusätzlich anspruchsvoll macht. Meßner betont rückblickend, dass gerade diese Doppelbelastung sie sportlich wie persönlich geprägt habe.

Drei Jahre nach ihrem Titel als „Last Woman Standing“ 2022 zählt Meßner weiterhin zur internationalen Spitze. Für die kommende Saison 2026 ist sie bereits wieder gemeldet, die Qualifikation für die Ninja Champions Series ist geschafft.

Zum Jahresende legt die Athletin eine kurze Pause ein: Nach den Weihnachtsferien wird sie mehrere Wochen in Costa Rica verbringen, um neue Energie zu sammeln. Der Blick richtet sich dennoch bereits nach vorne – auf eine weitere Saison im Zeichen von Leistungssport, möglichst ohne Verletzungen.

