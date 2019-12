Broncos stoppen Siegesserie der Falcons

Cortina findet Anschluss an Top-6

Die Wipptal Sterzing Broncos beendeten die Siegesserie der Fassa Falcons. Nach acht Siegen in Serie wurden die Falcons in der Verlängerung bezwungen. S.G. Cortina Hafro feierte einen 5:2 Erfolg gegen den HC Gherdeina und fand damit den Anschluss an die Top-6.

Cortina findet Anschluss an Top-6

S.G. Cortina Hafro feierte einen 5:2 Sieg gegen HC Gherdeina und fand damit den Anschluss an die Top-6- Gherdeina musste die sechste Niederalge in Serie hinnehmen. Cortina hatte den besseren Start und erspielte sich bis zur 36. Minute einen 2:0 Führung. Gherdeina kämpfte sich aber zurück und erkämpfte noch im zweiten Abschnitt den Ausgleich. Cortina schaltete im Schlussabschnitt einen Gang höher und sicherte sich den 5:2 Erfolg. Remy Giftopulos traf an diesem Abend doppelt.

Broncos beenden Siegesserie der Falcons

Die Wipptal Sterzing Broncos beendete die Siegesserie der Fassa Falcons. Nach acht Siegen in Serie wurden die Falcons in der Verlängerung bezwungen. Der Sieg der Broncos war hart erkämpft. Nach einem torlosen Startdrittel eröffnete Joseph Mizzi das Scoring. Der WSV glich früh im dritten Abschnitt aus. Fassa ging eroberte zweimal die erneute Führung, die Broncos glichen beide male aus. Das 3:3 wurde nur 23 Sekunden vor dem Ende erzielt. In der Verlängerung fand Slater Doggett die Entscheidung.

HC Gherdeina valgardena.it – S.G. Cortina Hafro 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Referees: LAZZERI, STEFENELLI, Cristeli, Giacomozzi P.

Goals GHE: 1:2 Pitschieler S. (36:50 / Wilkins M. ,Willeit C. / EQ), 2:2 Wilkins M. (38:16 / Nedved O. ,McGowan B. / PP)

Goals SGC: 0:1 Giftopoulos R. (16:43 / King K. / PP), 0:2 Trecapelli N. (35:48 / Adami F. ,Zanatta L. / EQ), 2:3 Faloppa D. (41:15 / Zanatta A. ,Zanatta L. / EQ), 2:4 Giftopoulos R. (47:09 / Adami F. ,Zanatta L. / EQ), 2:5 Lacedelli R. (51:49 / Giftopoulos R. / EQ)

SHC Fassa Falcons – Wipptal Broncos Weihenstephan 3:4 OT (0:0, 1:0, 2:3)

Referees: GIACOMOZZI F., WALLNER, Mantovani, Weiss.

Goals FAS: 1:0 Mizzi J. (37:15 / Chiodo L. / EQ), 2:1 Eastman D. (48:00 / Mizzi J. ,Biondi L. / EQ), 3:2 Mizzi J. (56:49 / Iori D. / EQ)

Goals WSV: 1:1 Kruselberger T. (44:20 / Erlacher D. ,Gschnitzer D. / EQ), 2:2 Lemay M. (50:31 / Bustreo P. / EQ), 3:3 Mantinger M. (59:37 / Hackhofer F. ,Bustreo P. / EQ), 3:4 Doggett S. (60:37 / Hackhofer F. ,Milam J. / EQ)