Broncos übernehmen Tabellenführung in Quali-Gruppe A

Bozen – Bereits zum Auftakt der Qualification Round gab es einen Führungswechsel. Die Wipptal Sterzing Broncos verdrängten im Fernduell den EHC Lustenau von der Tabellenspitze der Qualification Group A. Die von der Poleposition gestarteten Vorarlberger mussten sich gegen den HC Gherdeina geschlagen geben. Die Red Bull Hockey Juniors besetzten nach souveränem Erfolg den zweiten Rang. In der Qualification Round B verteidigte der SHC Fassa Falcons die Tabellenführung – dicht gefolgt von der VEU Feldkirch und den EK Zeller Eisbären, die Favoritensiege feierten.

Juniors eroberten zweiten Rang

Der EC Red Bull Salzburg feierte nach dem nationalen Titelgewinn einen weiteren Erfolg. Die Bullen setzten sich gegen die Vienna Capitals Silver mit 5:2 durch und erobern damit den zweiten Tabellenplatz in der Qualification Round A. Die Salzburger setzten bereits im ersten Drittel mit zwei Toren den Grundstein zum Erfolg. Die Wiener verkürzten zwar im zweiten Abschnitt kurzzeitig, ehe Salzburg zwei weitere Treffer nachlegte. Die Red Bulls setzten sich schließlich mit 5:2 durch und verkürzten den Rückstand auf den neuen Tabellenführer der Gruppe A auf einen Punkt. Die Wiener liegen nach der vierten Niederlage in Serie am Tabellenende.

Gherdeina stürzt Tabellenführer

Von der Poleposition gestartet, musste sich der EHC Lustenau zum Auftakt der Qualification Round B gegen den HC Gherdeina mit 2:3 geschlagen geben. Nach einem ausgeglichenen und torlosen Startdrittel eroberten die Gäste aus Gröden die Führung. Lustenau schlug aber zurück und glich noch im Mitteldrittel aus. Gherdeina agierte in der Crunchtime effizienter und sorgte mit einem Doppelschlag für die Vorentscheidung. Die Gäste setzten sich schließlich mit 3:2 durch und eroberten den dritten Tabellenplatz.

Broncos setzen sich an die Spitze

Die Wipptal Broncos Weihenstephan setzten sich im Duell mit dem EC KAC II mit 4:1 durch und setzten sich an die Tabellenspitze der Qualification Round A. Broncos Top-Scorer Mathieu Lemay brachte sein Team im ersten Abschnitt in Führung. Die Rotjacken hielten zwar gut dagegen konnten allerdings nicht anschreiben. Die Broncos verdoppelten die Führung im zweiten Abschnitt. Die Gäste aus Klagenfurt stemmten sich gegen die Niederlage, mussten allerdings in der 57. Minute das 0:3 hinnehmen. Klagenfurt schrieb zwar noch an, verlor am Ende allerdings mit 1:4.

Alps Hockey League, Qualification Round B: Feldkirch behauptet Rang zwei

Die VEU Feldkirch feierte einen souveränen Auftakterfolg in der Qualification Round B. Die VEU hatte im Vorarlberg-Derby gegen Bregenzerwald von Beginn weg die besseren Chancen und eroberte sich im ersten Abschnitt eine 1:0 Führung. Die Hausherren blieben auch im zweiten Drittel am Drücker und verdoppelten den Vorsprung. Bregenzerwald warf im finalen Abschnitt noch einmal alles nach vorne, fand aber nicht mehr zurück ins Spiel. Feldkirch stellte mit einem Emptynetter das Resultat von 3:0 her und behauptete damit den zweiten Tabellenplatz in der Qualification Round B.

Eisbären ringen Steel Wings nieder

Die EK Zeller Eisbären und die Steel Wings Linz lieferten sich zum Auftakt der Qualification Round einen toughen fight über die ersten beiden Drittel. Die Linzer eröffneten das Scoring, ehe die Eisbären mit einem Doppelschlag die Führung eroberten. Die Steel Wings verbuchten den besseren Start ins Mitteldrittel und schnappten sich mit zwei weiteren Toren die Führung zurück. Zell hatte abermals die passende Antwort parat und glich abermals aus. Im finalen Abschnitt agierten die Hausherren deutlich effizienter. Mit drei weiteren Toren stellten sie den Endstand von 6:3 her und sicherten sich drei Punkte in der Qualification Round.

Falcons verteidigen Poleposition

Die SHC Fassa Falcons verteidigten zum Auftakt der Zwischenrunde ihren Spitzenplatz in der Qualification Round B. Vor allem die Defensivabteilung der Falcons startete gut in die Begegnung und ließ kaum Chancen der Gäste zu. In der Offensive sorgte Lucas Chiodo für die Führung. Kitzbühel kam im zweiten Abschnitt zwar etwas besser ins Spiel, musste aber dennoch zwei weitere Gegentore hinnehmen. Im finalen Drittel durften die Adler zwar noch einmal jubeln, kamen aber nicht mehr ins Spiel zurück. Mit dem 3:1 Erfolg verteidigten die Falcons die Tabellenführung der Qualification Round B. Joseph Mizzi erzielte in dieser Begegnung einen Doppelpack.

Alps Hockey League, Qualification Round A:

Red Bull Hockey Juniors – Vienna Capitals Silver 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)

Referees: FAJDIGA, PAHOR, Bergant, Miklic.

Goals RBJ: 1:0 Rattensberger D. (02:21 / Zitz M. ,Frandl A. / EQ), 2:0 Stapelfeldt P. (13:38 / Englund P. ,Tjernström M. / EQ), 3:1 Luusuaniemi A. (34:01 / Stapelfeldt P. ,Tjernström M. / EQ), 4:1 Arrak R. (35:20 / Klöckl J. / EQ), 5:2 RBJ Tjernström M. (58:53 / Meisaari V. ,Wieser N. / EQ)

Goals VCS: 2:1 Preiser A. (23:28 / Anderson Löfquist H. ,Akesson A. / EQ), 4:2 Neubauer H. (35:54 / Akerman J. ,Hermanstad M. / PP),

EHC Lustenau – HC Gherdeina valgardena.it 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Referees: GAMPER, LEGA, Kainberger, Wimmler.

Goals EHC: 1:1 Haberl D. (38:39 / König D. ,D’Alvise C. / EQ), 2:3 Rasmussen F. (56:48 / D’Alvise C. ,Glenn R. / PP)

Goals GHE: 0:1 Wilkins M. (29:02 / Nedved O. ,McGowan B. / SH), 1:2 McGowan B. (40:00 / Kurki M. ,Wilkins M. / PP), 1:3 Wilkins M. (43:27 / Linder T. ,Vinatzer A. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – EC-KAC II 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Referees: HUBER, STEFENELLI, Eisl, Pace.

Goals WSV: 1:0 Lemay M. (06:31 / Doggett S. ,Bustreo P. / EQ), 2:0 Bustreo P. (39:47 / Lemay M. ,Doggett S. / EQ), 3:0 Hackhofer F. (56:33 / Lemay M. ,Doggett S. / EQ), 4:1 Bustreo P. (59:06 / Doggett S. ,Hackhofer F. / PP)

Goals KA2: 3:1 Kreuzer P. (57:54 / Steffler K. / EQ)

Alps Hockey League, Qualification Round B:

VEU Feldkirch – EC Bregenzerwald 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Referees: HOLZER, LAZZERI, Cristeli, Martin.

Goals VEU: 1:0 Draschkowitz C. (12:28 / Gehringer N. ,Scholz F. / EQ), 2:0 Soudek R. (22:35 / Stanley D. ,Gehringer N. / PP), 3:0 Samardzic S. (59:33 / Soudek R. ,Caffi A. / EQ)

EK Die Zeller Eisbären – Steel Wings Linz 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Referees: LEHNER, LESNIAK, Javornik, Schonaklener.

Goals EKZ: 1:1 Wilenius T. (09:10 / Hansson M. ,Sotlar J. / PP), 2:1 Selan M. (11:05 / Hansson M. ,Sotlar J. / EQ), 3:3 Sotlar J. (36:00 / Wilenius T. ,Selan M. / EQ), 4:3 Sotlar J. (45:55 / Putnik P. ,Selan M. / EQ), 5:3 Putnik P. (47:40 / Sotlar J. ,Ban C. / PP), 6:3 Dinhopel T. (50:21 / Wilfan F. ,Oraze M. / EQ)

Goals SWL: 0:1 Mitsch J. (02:07 / Konya K. ,Kleiss L. / EQ), 2:2 Maurer P. (21:50 / Korecky I. ,Liesch L. / EQ), 2:3 Korecky I. (34:47 / Holzinger L. ,Fedor A. / EQ)

SHC Fassa Falcons – EC “Die Adler” Stadtwerke Kitzbühel 6:2 (1:0. 2:0, 3:2)

Referees: BENVEGNU, PINIE, De Zordo, Mantovani.

Goals FAS: 1:0 Chiodo L. (16:36 / Mizzi J. ,Biondi L. / EQ), 2:0 Mizzi J. (35:08 / Castlunger M. ,Roupec D. / PP), 3:0 Caletti E. (39:37 / unassisted / SH), 4:2 Mizzi J. (54:46 / Castlunger M. ,Roupec D. / PP), 5:2 Zanet M. (55:01 / Marchetti M. ,Caletti E. / EQ), 6:2 Eastman D. (59:06 / Caletti E. / EQ)

Goals KEC: 3:1 Havlik A. (41:09 / Kreuter D. / PP), 3:2 Bolterle P. (50:00 / Hochfilzer H. / EQ)