Bruneck: Erstes offizielles Training des HCP

Bruneck – Das Eis in der Intercable Arena ist bereitet – die Tätigkeit rund um Eislaufen, Jugendeishockey, Eiskunstlauf und Freizeiteishockey ist wieder aufgenommen worden. Bruneck und das gesamte Pustertal steht also wieder ganz im Zeichen des Eissports. Der HC Pustertal geht in seine 3. Spielzeit in der ICE Hockey League, und es wird wohl wieder aufregend.

Den 4. August haben sich die HCP-Fans sicherlich bereits schwarz und gelb im Kalender markiert. An diesem Tag um 19 Uhr bitten die Coaches Tomek Valtonen und Kasper Vuorinen zum ersten offiziellen Eistraining. Primär wird, wie schon in der letzten Saison, vormittags bis 12 Uhr auf und abseits der Eisfläche geschwitzt.

An diesem 4. August geht auch der ABO-Verkauf in seine nächste Runde. Der Vorverkauf für die ABO-Besitzer ist stark angelaufen, vor allem die Option „ALL IN“ wurde angesichts der Vorteile vom Großteil der Kunden gezogen. Es ist unschwer zu erraten, dass im Laufe der Vorbereitung der letztjährige Rekord von 1000 Abos nochmal getoppt wird.

An folgenden Tagen und Zeiten ist es möglich, Abos zu zeichnen:

Freitag, 04.08. von 18 bis 21 Uhr

Donnerstag, 10.08. von 17 bis 19 Uhr

Donnerstag, 17.08. von 17 bis 19 Uhr

Unmittelbar nach dem Auftakttraining der Wölfe am 4. August gibt es eine GRATIS „Disco on Ice“ in der Arena. Auch heuer zeichnen der HCP und sein Team für die Austragung des

Publikumslaufs sowie der beliebten „Eisdiscos“ verantwortlich. Sämtliche Öffnungszeiten für den öffentlichen Eislauf im August HIER.

Die Testspiel-Serie beginnt am 13. August mit einem Kracher: die Iserlohn Roosters aus der DEL geben sich in Bruneck die Ehre. Bis zum Start der ICE Hockey League Saison tritt der HC Pustertal zu 7 – teils hochkarätigen – Freundschaftsspielen an. Das Programm mit allen Details HIER.

Meet & Greet das Wölfe Team

Der Trainingsauftakt der Wölfe weckt traditionell viel Interesse. Die Mannschaft mit ihren neuen Gesichtern wird besonders beim ersten Training gerne beobachtet, zudem dient dieser Tag als Treffpunkt für die Fans nach der (zu langen) Sommerpause!

Der 4. August wird diesmal besonders zelebriert. Der ABO-Verkauf an der Intercable Arena, sowie eine GRATIS „Disco on Ice“ (Publikums-Eislaufen mit Musik und Lichteffekten) und das Wölfe-Training – das alles bietet die Arena am Freitag ab 18.00 Uhr.

Deshalb möchte der HC Pustertal einmal mehr Fan-Nähe beweisen: die Mannschaft von Tomek Valtonen wird nach dem Eistraining vor dem GO WEST im Bereich Ticketschalter in der Intercable Arena zu einem „Meet & Greet“ erscheinen. Fotos, Autogramme, Kennenlernen und ein Plausch mit den Cracks wird möglich sein, das alles in lockerer Atmosphäre. In der Arena beginnt um 20.30 Uhr die „Disco on Ice“.

Vor dem GO WEST gibt es ab Trainingsende (ca. 20.00 Uhr) bis 21.00 Uhr eine Happy Hour – zwei 1857er-Forst-Bier zum Preis von einem – solange der Vorrat reicht! Wir freuen uns auf einen tollen Abend in lockerer Atmosphäre – endlich wieder Eishockey!