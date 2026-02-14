Burggräfler Meisterschaft auf Meran 2000

Von: mk

Meran – Das vergangene Wochenende war wieder gefüllt mit spannenden Rennen auf Meran 2000: Ein Highlight war dabei am Samstag wieder die traditionelle Burggräfler Meisterschaft. Trotz winterlicher Bedingungen und anhaltendem Schneefall war die Stimmung hervorragend: Der ASC Ifinger Schenna stellte bei den Burggräfler Meisterschaften sowohl die Burggräfler Meisterin als auch den Burggräfler Meister.

Bei der 40. Ausgabe der Burggräfler Meisterschaft wurde wieder ein Riesentorlauf auf der Wallpachpiste auf Meran 2000 von der Sektion Ski des Sportclub Merans organisiert. Nicht nur die unterschiedlichsten Altersklassen waren vertreten, sondern auch unterschiedliche Burggräfler Vereine mit der Skischule Sunshine, dem ASV Schnals, Hafling, Ifinger Schenna, Tscherms, Meran, Dorf Tirol, Riffian, Vöran, Tisens, Prad, Ortler, Eggen, Ulten, Ski Team Masters, Skiteam Passeier und dem Skiclub Vigljoch.

Die Tagesbestzeit bei den Frauen und Männern wurde auch in diesem Jahr mit dem Titel „Burggräfler Meisterin/Burggräfler Meister 2026“ gekürt. Die Namen der beiden Meister werden traditionsgemäß auf jeweils einer Gondel der Umlaufbahn Falzeben angebracht. In diesem Jahr dürfen Celina Haller und Alexander Mölgg, beide vom ASC Ifinger Schenna den Titel tragen.

Der Direktor der Meran 2000 Bergbahnen AG, Paul Jakomet, beglückwünscht die Organisatoren der Veranstaltung zu ihrem Engagement, für den reibungslosen Ablauf und vor allem auch deren wertvolle Jugendarbeit: „Die Förderung des Ski- und Wintersports, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ist sehr wichtig und ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft und die gesunde Entwicklung der Heranwachsenden. Wir danken daher besonders dem Sportclub Meran Sektion Ski für die gelungene Organisation des Rennens und allen Vereinen für ihren wichtigen Beitrag.“