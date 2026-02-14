Aktuelle Seite: Home > Sport > Burggräfler Meisterschaft auf Meran 2000
Spannende Rennen

Burggräfler Meisterschaft auf Meran 2000

Samstag, 14. Februar 2026 | 17:51 Uhr
Siegerehrung_SCM
Meran 2000 Bergbahnen AG
Schriftgröße

Von: mk

Meran – Das vergangene Wochenende war wieder gefüllt mit spannenden Rennen auf Meran 2000: Ein Highlight war dabei am Samstag wieder die traditionelle Burggräfler Meisterschaft. Trotz winterlicher Bedingungen und anhaltendem Schneefall war die Stimmung hervorragend: Der ASC Ifinger Schenna stellte bei den Burggräfler Meisterschaften sowohl die Burggräfler Meisterin als auch den Burggräfler Meister.

Bei der 40. Ausgabe der Burggräfler Meisterschaft wurde wieder ein Riesentorlauf auf der Wallpachpiste auf Meran 2000 von der Sektion Ski des Sportclub Merans organisiert. Nicht nur die unterschiedlichsten Altersklassen waren vertreten, sondern auch unterschiedliche Burggräfler Vereine mit der Skischule Sunshine, dem ASV Schnals, Hafling, Ifinger Schenna, Tscherms, Meran, Dorf Tirol, Riffian, Vöran, Tisens, Prad, Ortler, Eggen, Ulten, Ski Team Masters, Skiteam Passeier und dem Skiclub Vigljoch.

Die Tagesbestzeit bei den Frauen und Männern wurde auch in diesem Jahr mit dem Titel „Burggräfler Meisterin/Burggräfler Meister 2026“ gekürt. Die Namen der beiden Meister werden traditionsgemäß auf jeweils einer Gondel der Umlaufbahn Falzeben angebracht. In diesem Jahr dürfen Celina Haller und Alexander Mölgg, beide vom ASC Ifinger Schenna den Titel tragen.

Der Direktor der Meran 2000 Bergbahnen AG, Paul Jakomet, beglückwünscht die Organisatoren der Veranstaltung zu ihrem Engagement, für den reibungslosen Ablauf und vor allem auch deren wertvolle Jugendarbeit: „Die Förderung des Ski- und Wintersports, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, ist sehr wichtig und ein wertvoller Beitrag für die Gesellschaft und die gesunde Entwicklung der Heranwachsenden. Wir danken daher besonders dem Sportclub Meran Sektion Ski für die gelungene Organisation des Rennens und allen Vereinen für ihren wichtigen Beitrag.“

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
68
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
55
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Kommentare
50
„Zwei Wolfsentnahmen pro Jahr sind für Südtirol untragbar“
Unterberger fordert von Innenminister die Auflösung von CasaPound
Kommentare
24
Unterberger fordert von Innenminister die Auflösung von CasaPound
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Kommentare
24
Bitterer Zwischenfall beim Karneval in Leifers
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 