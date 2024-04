Buzi und Rottensteiner unterzeichnen ihren ersten Profivertrag

Bozen – Mit großer Freude gibt der FC Südtirol bekannt, dass die Jugendspieler Luis Buzi und Benedikt Rottensteiner ihren ersten Profivertrag unterzeichnet haben. Die beiden Leistungsträger der Primavera-2-Mannschaft haben sich mit einem Abkommen bis zum 30. Juni 2027 langfristig an den Verein gebunden.

Luis Buzi wurde am 24. Juli 2005 in Bozen geboren und spielt seit 2013 ununterbrochen für den FC Südtirol. Der junge Angreifer bestreitet in dieser Saison seine erste Spielzeit in der Primavera-2-Meisterschaft (Kreis A) und konnte in den ersten elf Spielen starke 16 Treffer erzielen. In den drei Spielen der „Coppa Italia Primavera“ gelangen ihm weitere drei Treffer. Aufgrund einer Knieverletzung verpasst Buzi den Rest der Saison und befindet sich derzeit in der Rehabilitationsphase.

Buzi, der im vergangenen Sommer am Trainingslager der Profimannschaft teilnahm und im ersten Testspiel den ersten Treffer der Saison 2023/24 erzielte, hat außerdem drei Spiele mit der U19 und zwei mit der U18 Albaniens bestritten. Im November wurde er von Teamchef Armando Çungu für die Qualifikationsspiele für die Europameisterschaft in Nordirland nominiert. In den Begegnungen gegen Irland, Belgien und Slowenien hatte er jeweils die Gelegenheit, sich als Einwechselspieler zu beweisen.

Benedikt Rottensteiner, geboren am 29. Juli 2005 in Bozen, ist der Kapitän und eine wichtige Führungskraft in der „Primavera 2“ des FC Südtirol. Der großgewachsene Innenverteidiger, der seit 2017 ununterbrochen für die Weißroten spielt, reiste im vergangenen Jahr ebenfalls mit den Profis ins Trainingslager und stand auch bereits im Serie B-Aufgebot In der diesjährigen Junioren-Meisterschaft absolvierte er bislang 25 Spiele, in denen er zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Zudem kam der Rittner in zwei Spielen der „Coppa Italia Primavera“ zum Einsatz.

Der FC Südtirol freut sich mit Luis Buzi und Benedikt Rottensteiner über diesen wichtigen Schritt in ihrer Karriere und wünscht ihnen für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.