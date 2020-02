Cagnotto-Partnerin Dallapè überrascht Einbrecher

Sie brachte ihre Tochter in Sicherheit

Trient/Bozen – Mit unliebsamem Besuch ist die Trentiner Wasserspringerin Francesca Dallapé am Freitagabend konfrontiert worden: Als sie gegen 20.15 Uhr ihr Haus in Villamontagna oberhalb von Trient betrat, sah sie zwei dunkle Schatten in der Wohnung, berichtet das Tagblatt Dolomiten.

Sie schrie laut und brachte auf der Stelle ihre Tochter Ludovica in Sicherheit.

Die Einbrecher ergriffen die Flucht. Allerdings nahmen sie mehrere Medaillen mit, die Dallapé mit Partnerin Tania Cagnotto aus Bozen gewonnen hatte.

