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Canadiens im Freudentaumel

Canadiens komplettieren das NHL-Halbfinalfeld

Dienstag, 19. Mai 2026 | 08:53 Uhr
Canadiens im Freudentaumel
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JOE HRYCYCH
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Von: APA/sda

Die Montreal Canadiens haben das Halbfinalfeld in der NHL komplettiert. Das kanadische Team setzte sich im entscheidenden siebenten Spiel gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung durch. Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt, erfingen sich aber wieder. Sie treffen nun auf die Carolina Hurricanes.

Das zweite Conference-Endspiel bestreiten die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights. Mit dem Erfolg von Montreal lebt auch die Hoffnung auf den ersten kanadischen Stanley-Cup-Sieger seit 1993 weiter. Damals hatten die Canadiens den bisher letzten Triumph eines kanadischen NHL-Teams gefeiert.

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