Canadiens komplettieren das NHL-Halbfinalfeld

Von: APA/sda

Die Montreal Canadiens haben das Halbfinalfeld in der NHL komplettiert. Das kanadische Team setzte sich im entscheidenden siebenten Spiel gegen die Buffalo Sabres mit 3:2 nach Verlängerung durch. Alex Newhook vollendete in der 12. Minute der Overtime einen Konter erfolgreich und sorgte für den insgesamt fünften Auswärtssieg in dieser Serie. Zuvor hatten die Canadiens eine 2:0-Führung verspielt, erfingen sich aber wieder. Sie treffen nun auf die Carolina Hurricanes.

Das zweite Conference-Endspiel bestreiten die Colorado Avalanche gegen die Vegas Golden Knights. Mit dem Erfolg von Montreal lebt auch die Hoffnung auf den ersten kanadischen Stanley-Cup-Sieger seit 1993 weiter. Damals hatten die Canadiens den bisher letzten Triumph eines kanadischen NHL-Teams gefeiert.