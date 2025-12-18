Cargo-Drohnen erstmals bei Skiweltcup in Gröden im Einsatz

Von: Ivd

Gröden – Beim FIS-Skiweltcup in Gröden ist erstmals eine Cargo-Drohne für logistische Aufgaben eingesetzt worden. Zwischen dem 15. und 16. Dezember transportierte das Südtiroler Unternehmen FlyingBasket mit dem Modell FB3 technisches Material und Ausrüstung für die Fernsehproduktion zu schwer zugänglichen Punkten entlang der Rennstrecken.

Die Drohne, ausgelegt für Lasten bis zu 100 Kilogramm, absolvierte vier Flüge über Distanzen von bis zu fünf Kilometern und überwand dabei rund 650 Höhenmeter. Die Einsätze dauerten jeweils nur wenige Minuten. Insgesamt war die Operation nach Angaben des Unternehmens in etwas mehr als drei Stunden abgeschlossen und wurde von zwei Bedienern durchgeführt.

Ziel des Einsatzes war es, den Transport von Material in alpinem Gelände effizienter zu gestalten und gleichzeitig den Einsatz von Fahrzeugen auf den präparierten Pisten zu minimieren. Dadurch sollten logistische Abläufe vereinfacht und Eingriffe in die bestehende Infrastruktur reduziert werden. Die Drohne erreichte Bereiche, die sonst nur mit erheblichem personellem oder technischem Aufwand zugänglich sind.

Eine besondere Herausforderung stellte die fehlende direkte Sichtverbindung zwischen Start- und Landezone dar, da sich der Zielpunkt hinter einem Gebirgskamm befand. Um dennoch eine stabile Steuerung zu gewährleisten, wurde ein satellitengestütztes Kommunikationssystem eingesetzt.

Der Einsatz in Gröden ist Teil mehrerer Test- und Entwicklungsprojekte von FlyingBasket im alpinen Raum. Bereits zuvor hatte das Unternehmen im Rahmen eines Pilotprojekts der Autonomen Provinz Bozen abgelegene Schutzhütten mit Material versorgt. Die Erfahrungen aus diesen Einsätzen fließen laut Angaben des Unternehmens auch in Überlegungen zur künftigen Nutzung von Cargo-Drohnen bei größeren Sportveranstaltungen ein, darunter die Olympischen Winterspiele 2026.