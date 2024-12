Carlotta Gautero gewinnt Sprint beim IBU Junior Cup in Ridnaun

Von: mk

Ridnaun – Ausgerechnet am letzten Tag des IBU Junior Cups in Ridnaun hat eine Italienerin gewonnen: Die Piemontesin Carlotta Gautero setzte sich am Sonntag im Sprint der Damen durch und sorgte für Jubel bei der Gastgeber-Nation. Der hochspannende Sprint der Herren ging an den Tschechen David Elias.

Anders als in den Tagen zuvor hatte die deutsche Dominanz bei den Herren im letzten Rennen des IBU Junior Cups in Ridnaun ein Ende. Der Tscheche David Elias setzte sich im Biathlonzentrum von Maiern dank einer starken Schlussrunde, zuvor musste er nach dem Stehendanschlag eine Strafrunde einlegen, die Krone auf. Dabei war das Rennen nicht nur von extrem kurzen Zeitabständen im Topfeld geprägt, sondern auch von einem teils starken Wind, der am Sonntagnachmittag durch das Ridnauntal blies. Elias ließ sich auch von seinem einen Fehler nicht beirren und gewann so das Rennen: „Für mich ist der Sieg etwas überraschend, im Einzel am Donnerstag ist es mir nicht so gut gegangen (Platz 48, Anm. d. Red.), gestern im ersten Sprint etwas besser (12., Anm. d. Red.). Dass ich dann aber gewinne, hätte ich mir nicht erwartet. Ich freue mich auf jeden Fall sehr“, äußerte sich der Tscheche im Ziel.

Am Ende hatte er 4,8 Sekunden Vorsprung auf den Polen Grzegorz Galica, der wie Elias einmal im Stehendanschlag danebenzielte. Auch der Dritte, der Franzose Guillaume Poirot, musste nach dem Stehendschießen eine Strafrunde laufen, er hatte am Ende 9,2 Sekunden Rückstand auf Elias. Vierter wurde der Vortagessieger Elias Seidl aus Deutschland (+9,5 Sekunden / 2 Fehler), fehlerfrei blieb hingegen der Fünfte Silvano Demarmels aus der Schweiz (+11,2 Sekunden) und Sechster wurde der Franzose Ian Martinet (+13,2 Sekunden / 1 Fehler). Als bester „Azzurro“ ging der Marteller Felix Ratschiller hervor, der im Stehendanschlag zwei Fehler schoss, zuvor aber lange auf Podestkurs unterwegs war und am Ende Neunter wurde (+32,3 Sekunden). Auch Davide Compagnoni (11., +42,8 Sekunden), Michele Carollo (18., +1.09,2 Minuten) und Cesare Lozza (25., +1.26,3 Minuten) gaben eine gute Figur ab.

Carlotta Gautero sorgt für einen perfekten italienischen Abschluss

Als der Damen-Sprint um 10.30 Uhr eröffnet wurde, herrschte im Ridnauntal Schneefall, der es den ersten Starterinnen auf der Loipe nicht leicht machte. Im Laufe des Rennens ließ es aber nach, kurz vor Mittag schaute dann sogar die Sonne zwischen der Wolkendecke hindurch. Und sie strahlte für eine Italienerin: Die junge Carlotta Gautero aus dem Süden Piemonts holte sich mit dem Sieg nicht nur ihren bis dato größten Karriereerfolg, sondern setzte einer ganz starken italienischen Mannschaftsleistung auch die Krone auf. „Ich bin sehr glücklich und zufrieden mit meiner Leistung heute. Die Bedingungen waren nicht einfach, mir ist es aber gut ergangen. Besonders freut mich die gesamte Leistung des Teams, heute waren wir stark unterwegs“, sagte Gautero nach dem Rennen.

Damit hatte sie auch Recht, denn gleich fünf von sechs Italienerin landeten in den Top-20. Ilaria Scattolo verpasste als Siebte knapp die Siegerzeremonie (+39,7 Sekunden), Francesca Brocchiero holte sich Platz 10 (+1.06,0 Minuten), Astrid Plösch wurde Dreizehnte (+1.19,9 Minuten) und Sara Scattolo beendete den Sprint auf Rang 20 (+1.35,6). Mit Nayeli Mariotti Cavagnet (23., +1.45,3 Minuten) war auch die letzte Italienerin in den Punkterängen. Auf dem Podest landeten neben Gautero auch die Deutsche Lena Siegmund (+3,6 Sekunden) und die Lettin Estere Volfa (+7,2 Sekunden), während die Plätze vier, fünf und sechs an die Ukrainerin Polina Putsko (+19,9 Sekunden), die Deutsche Lea Zimmermann (+22,9 Sekunden) und die Französin Celia Henaff (+29,0 Sekunden) gingen.

OK-Präsidentin Maria Theresia Wurzer zieht eine positive Bilanz

Zufrieden waren am Ende nicht nur das italienische Team, sondern auch die OK-Präsidentin vom ASV Ridnaun, Maria Theresia Wurzer. „Diese Etappe des IBU Junior Cups ist wieder reibungslos über die Bühne gegangen. Wir haben ein herausragendes Team hier, das wieder einmal ganze Arbeit geleistet hat. Dafür möchte ich mich bei allen freiwilligen Helfern bedanken, genauso wie bei allen Sponsoren, ohne sie alle wären diese internationalen Wettkämpfe in Ridnaun undenkbar“, schloss die Neo-Präsidentin ab.

Der IBU Junior Cup übersiedelt nun in die Schweiz, wo in Goms vom 18. bis 21. Dezember die zweite Etappe auf dem Programm steht. In Ridnaun werden erst einmal die Weihnachts- und Neujahrsfeiertage genossen. Im Jänner stehen dann einige nationale Wettkämpfe auf dem Programm, ehe vom 5. bis 8. Februar der IBU Cup ins Ridnauntal kommt.

Ergebnisse Sprint 2 Damen, Top-6:

1. Carlotta Gautero (Italien) 23.34,6 Minuten / 1 Fehler

2. Lena Siegmund (Deutschland) +3,6 Sekunden / 0 Fehler

3. Estere Volfa (Lettland) +7,2 / 1 Fehler

4. Polina Putska (Ukraine) +19,9 / 1 Fehler

5. Lea Zimmermann (Deutschland) +22,9 / 0 Fehler

6. Celia Henaff (Frankreich) +29,0 / 2 Fehler

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/mKwjHc

Ergebnisse Sprint 2 Herren, Top-6:

1. David Elias (Tschechien) 23.35,0 Minuten / 1 Fehler

2. Grzegorz Galica (Polen) +4,8 Sekunden / 1 Fehler

3. Guillaume Poirot (Frankreich) +9,2 / 1 Fehler

4. Elias Seidl (Deutschland) +9,5 / 2 Fehler

5. Silvano Demarmels (Schweiz) +11,2 / 0 Fehler

6. Ian Martinet (Frankreich) +13,2 / 1 Fehler

Die gesamte Ergebnisliste: https://crej.short.gy/U1CHuI