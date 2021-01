Carolina Kostner: “Entscheide bald, wie es weiter geht”

Bozen – Südtirols Eisprinzessin Carolina Kostner will in wenigen Monaten entscheiden, ob sie ihre Karriere fortsetzt. In einigen Monaten werde sie die Rehabilitation nach der Operation an der Hüfte abgeschlossen haben. Dann soll eine Entscheidung fallen, so Kostner in einem Interview wenige Tage vor ihrem 34. Geburtstag.

Laut der Nachrichtenagentur Ansa hat die Athletin aus Gröden auch über ihre persönliche Zukunft gesprochen. Dabei erwähnte sie, dass sie sich früher oder später auch Kinder wünsche.